Сразу восемь клубов Первой лиги просят не возобновлять чемпионат. Некоторые угрожают бойкотом Совета лиг. ПИСЬМА

Вчера UA-Футбол публиковал информацию о том, что четыре клуба обратились к руководству ПФЛ с просьбой не проводить 05.06.2020 заседание Совета лиг, на котором организаторы Первой и Второй лиг планируют устроить переголосование относительно формата доигрывания Первой лиги 2019/20. С предысторией можно ознакомиться по ссылке >>>, мы только заметим, что были известны названия трех из четырех клубов, которые против – "Авангард", "Минай", "Балканы".

Нынче UA-Футбол по этому поводу получил более широкую информацию. Кроме вышеназванных коллективов, против доигрывания, переголосования и даже самого факта проведения Совета лиг выступают еще пять клубов. Это "Черноморец", "Николаев", "Горняк-Спорт", "Прикарпатье" и "Кремень". Клубы мотивируют это тем, что принятое решение Советом лиг ПФЛ от 21-го мая 2020-го года является объективным, справедливым и законным решением большинства представителей Первой лиги.

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Клубы предлагают досрочно завершить чемпионат и утвердить начало нового – 2020/21. Также отметим, что в письмах, направленных в ПФЛ "Николаевом" и "Горняк-Спортом", есть угрозы бойкотировать заседание Совета лиг, если позицию клубов не услышат. Заседание Совета лиг запланировано на сегодня примерно около 11 часов по Киеву.

Приводим читателям образцы копий писем от "Авангарда", "Николаева" и "Горняк-Спорта".

Стоит отметить, что именно эти восемь клубов, - "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы", - голосовали против возобновления сезона на заседании от 21.05.2020. Затем стало известно, что в письме-опроснике, направленном ПФЛ клубам с целью определить оптимальный вариант продолжения сезона, "Минай" вместе с "Рухом", "Ингульцом", "Металлистом 1925", "Черкащиной", "Агробизнесом" "Металлургом" и "Оболонь-Бровар" голосовал за продолжение сезона по регламенту.