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Сразу восемь клубов Первой лиги просят не возобновлять чемпионат. Некоторые угрожают бойкотом Совета лиг. ПИСЬМА

Первая лига
(7 голосов)

Дело запутанное

Сразу восемь клубов Первой лиги просят не возобновлять чемпионат. Некоторые угрожают бойкотом Совета лиг. ПИСЬМА
UA-Футбол
Новина українською

Вчера UA-Футбол публиковал информацию о том, что четыре клуба обратились к руководству ПФЛ с просьбой не проводить 05.06.2020 заседание Совета лиг, на котором организаторы Первой и Второй лиг планируют устроить переголосование относительно формата доигрывания Первой лиги 2019/20. С предысторией можно ознакомиться по ссылке >>>, мы только заметим, что были известны названия трех из четырех клубов, которые против – "Авангард", "Минай", "Балканы".

Нынче UA-Футбол по этому поводу получил более широкую информацию. Кроме вышеназванных коллективов, против доигрывания, переголосования и даже самого факта проведения Совета лиг выступают еще пять клубов. Это "Черноморец", "Николаев", "Горняк-Спорт", "Прикарпатье" и "Кремень". Клубы мотивируют это тем, что принятое решение Советом лиг ПФЛ от 21-го мая 2020-го года является объективным, справедливым и законным решением большинства представителей Первой лиги.

Читайте такжеМинай направил в ПФЛ письмо с просьбой отказаться от переголосования и завершить чемпионат без доигровки

Клубы предлагают досрочно завершить чемпионат и утвердить начало нового – 2020/21. Также отметим, что в письмах, направленных в ПФЛ "Николаевом" и "Горняк-Спортом", есть угрозы бойкотировать заседание Совета лиг, если позицию клубов не услышат. Заседание Совета лиг запланировано на сегодня примерно около 11 часов по Киеву.

Приводим читателям образцы копий писем от "Авангарда", "Николаева" и "Горняк-Спорта".

Сразу восемь клубов Первой лиги просят не возобновлять чемпионат. Некоторые угрожают бойкотом Совета лиг. ПИСЬМА - изображение 1

Сразу восемь клубов Первой лиги просят не возобновлять чемпионат. Некоторые угрожают бойкотом Совета лиг. ПИСЬМА - изображение 2

Сразу восемь клубов Первой лиги просят не возобновлять чемпионат. Некоторые угрожают бойкотом Совета лиг. ПИСЬМА - изображение 3

Стоит отметить, что именно эти восемь клубов, - "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы", - голосовали против возобновления сезона на заседании от 21.05.2020. Затем стало известно, что в письме-опроснике, направленном ПФЛ клубам с целью определить оптимальный вариант продолжения сезона, "Минай" вместе с "Рухом", "Ингульцом", "Металлистом 1925", "Черкащиной", "Агробизнесом" "Металлургом" и "Оболонь-Бровар" голосовал за продолжение сезона по регламенту.

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Черноморец (Одесса) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Балканы (Заря) ФК Минай
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(7 голосов)
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (7)
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Джмиль (Запорожье)
05.06.2020 в 11:16
Доиграть, нельзя завершать.Запятая в нужном месте.
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androma (Вересневе)
05.06.2020 в 11:04
Предлагаю сезон 20/21 начать 4 июля, чтобы до зимы успеть провести на хорошиж полях 22 тура. Игры по субботах, кубок по средах.Если не получиться определиться с обменами между лигами то пусть претенденты тянут слепой жребий, что вытянут с тем и должны согласиться
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support (Kyiv)
05.06.2020 в 10:57
Либо доиграть как и положено, либо закончить без всяких выходов , а 8 этих недоклубов не давать лицензию, пусть создают свою «суперлигу» и играют там. У нас в упл половина рахитов играют, а тут если это гавно ещё поднимется , чемп можно будет закрывать
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Полiccя (Житомир)
05.06.2020 в 11:32
Рух, Волынь, Мынай , Ингулец по твоему мнению рахиты и гавно ??? Не надо всех по себе судить. Команда из Петрово играла в финале КУ, Тот же Мынай уже в полуфинале ! Команды которые поднялись в УПЛ показывают достойные результаты ( Колос 6 место , а Днепр - 7)
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Байкал (Lviv)
05.06.2020 в 10:54
Якщо завершити чемпіонат і затвердити,що ніхто нікуди не переходить,- то значить піти на поводу цих 8 команд-невдах. Якщо в них немає ніяких цілей і мотивів догравати і грати в футбол,а лише дерибанити місцевий бюджет чи економити кошти своїх власників,то навіщо заявлятися як футбольний клуб. Приймати рішення методом голосування - це повний абсурд.
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xapyga (Запорожье)
05.06.2020 в 10:33
тогда уж просто аннулировать чемпионат,никто в упл не идет и никто не вылетает,а следующий чем начать с -6 очков кто не захотел соблюдать регламент
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Полiccя (Житомир)
05.06.2020 в 11:22
",,,никто не вылетает..." Смотрим турнирку Первой лиги и видим , что команда из Запорожья стоит на вылет. Все понятно ! Вопросов не имею)))
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