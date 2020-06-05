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Футбольный профсоюз обратился к клубам, которые не хотят доигрывать чемпионат Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Обвинили в лишении футболистов возможности работать

Футбольный профсоюз обратился к клубам, которые не хотят доигрывать чемпионат Первой лиги
Новина українською

Всеукраинский профессиональный союз "Футбол Украины" заявил о своей позиции на Совете ПФЛ по соревнованиях в Первой лиге во время карантина.

От имени профсоюза выступила ее представитель Юлия Гречко.

Мы выступаем за продолжение всех чемпионатов. Поддерживаю, в частности, Сергея Стороженко [председатель наблюдательного совета "Металлист 1925"] в том, что основная деятельность футболиста - игра в футбол. Основная деятельность клуба - подготовка и участие в соревнованиях. Каждый клуб перед сезоном дает подтверждение и утверждает в уставе тот факт, что он будет участвовать в соревнованиях. Все это утверждено УАФ.

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Если у вас основным видом деятельности является участие в соревнованиях, а играть вы сейчас не хотите, вы лишаете футболистов возможности работать.

По состоянию на 21 мая были одни документы от Минздрава, сейчас - другие. И они позволяют играть. Скажите, каким документом запрещено продолжить соревнования? Никоим!

Профсоюз призывает вас к тому, что прописано в Регламенте и Уставе: «Продолжить играть. Переход команд из лиги в лигу исключительно по Конференцией УАФ. И только после завершения чемпионатов".

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В статье: Сергей Стороженко Первая лига профсоюз
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
05.06.2020 в 14:04
На все 100......истина,с которой не поспоришь!!!
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