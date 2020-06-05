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Спортивный директор Миная: Должно быть условие. Кто не хочет доигрывать сезон – вылетает

Первая лига
(1 голосов)

Кополовец считает, что ПФЛ должна дать гарантии по доигровке сезона

Спортивный директор Миная: Должно быть условие. Кто не хочет доигрывать сезон – вылетает
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился своим мнением о доигровке сезона.

"Мы – команда, которая за доигрывание чемпионата. Все спекулировали, что "Минай" проголосовал против. Да, я проголосовал против, потому что 4 команды отказались доиграть. Как я могу за такой чемпионат голосовать? Мы подавали заявку на чемпионат, где играют 16 команд. Все остальные форматы мы не рассматриваем.

Поверьте мне, многие команды не могут доигрывать. Плюс в первой лиге 10 команд, которые не проходили тестирование. Никто ничего не знает. Тянут резину. Вот я должен был ехать в Киев – зачем мне там с людьми ругаться? Ходят эти полусбитые летчики, сами не знают, что рассказывают.

Начинаем чемпионат? Хорошо. Тогда давайте всех протестируйте, чтобы чемпионат не только начался, но и закончился. А вот это плюс-минус, команда может не выйти – что это такое?

Вот мы сейчас играем важный матч против "Ингульца", а "Волынь", допустим, с "Прикарпатьем", которые не выходят на матч. Они себе три очка взяли, а у нас бойня. Потому должна быть гарантия, что этот чемпионат закончится. Но в мутках мы участвовать не будем. Мы за доигрывание, но при условии, что все 16 команд доиграют.

- А кто должен дать эти гарантии по доигровке? ПФЛ?
– Мы играем под эгидой ПФЛ. Они пусть дают гарантию. Хотя нам не важно кто, пусть лишь покажут, что доиграют чемпионат все команды. Чтобы не было этих подводных...

Вы представляете, что сейчас начнется? Зачем одним командам играть, если они не вылетают? Ну что это такое? Бардак. Тут должно было быть давным-давно конкретное решение. Будем доигрывать, только дайте нам протоколы, и все.

- Если исполком в воскресенье утвердит решение о доигрывании, но не всеми 16 командами, вы будете играть?
– Пока не могу что-то сказать. Хочу посмотреть, что примут на исполкоме. Далее будем принимать решение. Должно быть какое-то условие – или все доигрывают, или те, кто не доигрывают, – вылетают. И все. Тогда для них будет стимул доигрывать, – сказал Кополовец Tribuna.com.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
ua.tribuna
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
05.06.2020 в 17:55
Мутная ситуация и еще более мутный менеджер...
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0
0
Безумный суслик (Харьков)
05.06.2020 в 17:36
Ты можешь долго и хорошо играть в футбол. но по итогу твоя команда войдет в историю.,как ссыкуны.
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+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
05.06.2020 в 17:16
"Мы – команда, которая за доигрывание чемпионата. Да, я проголосовал против." Они там все в минае дебилы, это клуб дебилов
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+2
-1


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