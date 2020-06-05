Спортдиректор Волыни: 6 команд приняли решения по 16 клубам. Это нормально?

Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник рассказал о позиции клуба по доигрыванию сезона в Первой лиги.

- Как "Волынь" относится к решению совета лиг таки продолжить чемпионат в Первой лиге в классическом формате?

– 6 команд приняли решения по 16 клубам. Это нормально? Ну вы понимаете, как к этому относиться – никак. Фарс.

- Так случилось, так как представители шести клубов не приехали. В том числе представитель "Волыни".

– Мы уже раз собирались. Что, по 20 раз собираться? Наш клуб почему удержался на первом заседании? Потому что нет ответа на вопрос по медицинскому протоколу. Команды не прошли тестирование на коронавирус. Вот в "Карпатах" 26 человек обнаружили.

А в первой лиге только пять команд – мы шестые – прошли тестирование. Как можно начинать чемпионат?

Теперь они приняли решение, что команды, которые не будут играть, не будут иметь очки. Вот себе представьте – остается три тура до конца и такой команде соперник говорит: "Ты не приезжай ко мне – у тебя все равно ничего не изменится, ты никуда не вылетаешь. На тебе пряничок". Это нормально?

- И все же, похоже на то, что исполком это решение таки примет.

– В исполкоме умные люди. Они все взвесят и примут правильное решение. О чем мы говорим? Шесть команд голосовали, а Макаров голосовал седьмым. Хотя восемь команд были против продолжения [сначала].

А еще медицинский протокол. Вот у "Волыни" здоровенный стадион, у нас раздевалки по сто квадратов, но мы не можем выполнить этот протокол. Пусть не обижаются условные "Ингулец" и "Агробизнес", но у них нет условий принимать команды. Все раздевалки вместе – сто метров.

Поэтому отмените этот медицинский протокол – кто выживет, тот выживет. Возьмите на себя ответственность. Макаров, возьми на себя ответственность – скажите, что мы не будем выполнять протокол.

Вот мы приезжаем куда-то на выезд, а там не выполняют по раздевалке медпротокол. То эта команда не допускается? Мы идем сразу на нарушение этого протокола. Вы думаете, мы не хотим играть? Да хотим обеими руками, но дайте четкие правила. Их нет.

Вот допустим. За два тура до конца чемпионата в команде, которая лидирует в таблице, болеет три парня. Их на карантин на 14 дней, до месяца они восстанавливаются. Так что, эта команда снята? Или такая ситуация, как в "Карпатах".

Тесты делают раз в две недели – если у одного обнаружили, то за это время могут и другие заболеть.

Или пусть будет решение, что никто не соблюдает этого медицинского протокола. Или пусть напишут, что сто метров хватит для обеих команд.

- Если исполком примет это решение совета лиг о продолжении...

– Ну какое продолжение? Как так может быть, что команды, не играют, с них не снимают очки? Четыре игры сыграют, а на игру с "Волынью" не поедут, потому что "Волынь" даст пряника.

Макаров объяснил, что еще до возобновления такие команды должны четко определиться с позицией, что они не доигрывают.

А если будут такие, которые сыграют пять игр, а потом скажут, что у меня закончились деньги. Дальше что? Их будут снимать из лиги? Нет четких ответов на вопросы.

- И все же, решение исполкома надо будет придерживаться. Как будете действовать?

– Будем доигрывать. Куда мы денемся? Но тогда исполком четко сказать – вот этого мы придерживаемся, а этого – нет. Надо, чтобы исполком изменил регламент. Думаю, там хватит людей подумать над этим.

Не надо ничего выдумывать под кого-то решения. Мы не поддерживаем никого, только дайте нам правила, по которым мы будем играть.