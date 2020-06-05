Стороженко: Надо играть в футбол

"Металлист 1925" поддерживает решение Совета лиг ПФЛ продолжить соревнования в Первой лиге. Об этом в эфире ТК "Футбол" заявил глава наблюдательного совета клуба Сергей Стороженко.

"Задача – соревноваться. А потом уже будем решать, кто займет призовые места. Соревнования – суть футбола. А не желание отдельных лиц.

Если турнир начнется, мы можем не попасть в тройку. Мы можем вообще не быть среди лидеров. Но надо играть в футбол", - подытожил Стороженко.