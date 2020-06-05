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Стороженко: Надо играть в футбол

Первая лига
(2 голосов)

В Харькове поддерживают решение Совета лиг ПФЛ

Стороженко: Надо играть в футбол
Новина українською

"Металлист 1925" поддерживает решение Совета лиг ПФЛ продолжить соревнования в Первой лиге. Об этом в эфире ТК "Футбол" заявил глава наблюдательного совета клуба Сергей Стороженко.

"Задача – соревноваться. А потом уже будем решать, кто займет призовые места. Соревнования – суть футбола. А не желание отдельных лиц.

Если турнир начнется, мы можем не попасть в тройку. Мы можем вообще не быть среди лидеров. Но надо играть в футбол", - подытожил Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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70111 (Харкiв)
05.06.2020 в 23:09
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Лекарь (село Дарница)
05.06.2020 в 23:08
Никогда не воспринимал этого товарища. И до сих пор не верю ему... Но вот это заявление, оно вполне правильное. Либо играйте, либо идите нах. Всех, кто хочет играть, собрать в пулю, всех, кто против - собрать в другую пулю. Первая пуля - за повышение. Вторая на понижение. Кто отказался играть - автоматом во вторую лигу.
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