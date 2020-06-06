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Бартулович: Некоторые заявляли, что у них денег нет, а готовиться к новому сезону – есть. Много непонятного

Первая лига
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В Ингульце приветствуют решение о доигровке сезона в Первой лиге

Бартулович: Некоторые заявляли, что у них денег нет, а готовиться к новому сезону – есть. Много непонятного
Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович в эфире ТК "Футбол" поделился мнением о доигровке Первой лиги.

– В команде все обрадовались этой информации. Ждали этого долго. Надеемся, что 7 июня эту информацию подтвердят, и будем играть уже 23-го.

- Как футболистам было бы, если бы решили чемпионат не продолжать?

– Думаю, это катастрофа для футболиста. Последний официальный матч был в ноябре. Новый чемпионат должен был стартовать в сентябре. Столько месяцев без матчей – это и заработок, и форма.

- Вы понимали, что теряете очень ценный год в карьере?

– Конечно. Уже возраст такой, что хочется играть. Понимаешь, что осталось не так долго. С такими паузами это не хорошо.

- Как относитесь к тому, что некоторые клубы играть не будут.

– Хотелось бы, чтобы все играли, ведь очень интересный чемпионат в этом году. Интрига большая, столько команд борется за выход. Хочется сыграть в нормальном формате. Пусть тогда играет кто хочет, кто может. Кто не играет, может вылететь.

Некоторые заявляли, что у них денег нет, а готовиться к новому сезону – есть. Есть много непонятного.

- Говорят, будет тяжелый календарь.

– Мне хочется играть в футбол хоть каждый второй день. Да, будут тяжелые переезды, но хочется играть,

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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