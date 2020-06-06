Президент Ингульца Поворознюк: Позиция, которую занял Павелко насчет Первой лиги, мне очень нравится

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк разделяет позицию президента УАФ Андрея Павелко в вопросе доигровки Первой лиги.

"Позиция, которую занял Павелко, мне очень нравится. Он за доигровку. Чтобы о нем не говорили, в нем виден стержень: когда в "Карпатах" обнаружили коронавирус, он четко сказал: "УПЛ доиграют при любом раскладе". Почему этого не сделал Макаров (президент ПФЛ – прим.) – не знаю, это уже вопрос.

Но я почему-то верю, что чемпионат будет доигран, иначе это будет преступление против всего украинского футбола. Будет куча судебных решений, в том числе при нашем содействии. Надо доиграть чемпионат", – рассказал Александр Поворознюк в эфире канала "Футбол".