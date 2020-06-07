Клубы Первой лиги бьют тревогу: Исполком УАФ может не поддержать рестарт чемпионата

Как известно, в воскресенье, 7 июня, во Львове должен состояться Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола. На нем, в частности, будет рассмотрен вопрос о возобновлении чемпионата в Первой лиге. Напомним, что 5 июня ПФЛ снова провела Совет лиг, на котором большинство из присутствующих клубов проголосовала за возобновление чемпионата с некоторыми поправками. Это решение и должен одобрить Исполком, чтобы сезон продолжился.

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Однако накануне заседания в СМИ активно тиражируется информация, что в УАФ проголосуют против. Первым соответствующую информацию распространил журналист телеканала Футбол Игорь Бурбас, который в своем Twitter написал следующее:

"Как представляется мне, радость от вчерашнего решения клубов ПФЛ очень заблаговременная. Общаясь с членами исполкома УАФ, понимаю, что подавляющим большинством голосов завтрашнее заседание поставит крест на доигрывании Первой Лиги. Что это значит? Рух, Волынь и Минай направляются в Премьер-Лигу".

Впоследствии, это начали подтверждать и представители клубов. Так спортивный директор "Оболони Бровар" Александр Резниченко в комментарии Footballhub заявил, что Андрей Павелко уговаривает членов Исполкома УАФ, чтобы они не поддержали решение Совета лиг ПФЛ:

"Ко мне позвонили уже 5-ро людей с информацией о том, что Андрей Павелко со вчерашнего дня обзванивает представителей Исполкома УАФ с требованием, чтобы они не поддержали решение Совета лиг ПФЛ о восстановлении чемпионата в Первой лиге.

Если завтра Исполком УАФ не утвердит решение Совета лиг ПФЛ, мы будем вынуждены пойти на крайние меры, включая пикетированием Доме футбола. Я обещаю, туда придут футболисты, их семьи, их дети. Лично я организую туда еще и представителей других клубов, которые так же готовы продолжать играть в этом сезоне. Насколько я знаю, они уже готовы ехать. Если высший менеджмент организации, которая обязана организовывать и поддерживать футбол в Украине, занимается такими делами, какое может быть будущее у футбола?".

Об аналогичном в интервью телеканалу "Футбол" заявил президент "Ингульца" Александр Поворознюк: "Мы играли товарищескую игру с запорожским "Металлургом". Мы сидели с их президентом и ему кто-то позвонил из Исполкома и сказал, что решение о доигрывании не будет".