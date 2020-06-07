Металлист 1925 возмущен кулуарными договоренностями в УАФ: Мы расскажем, какие они есть

Накануне в СМИ появилась информация, что на заседании Исполкома УАФ, что должно состоятся во Львове в воскресенье, 7 июня, решение о доигрывании Первой лиги утверждено не будет. Эти слухи прокомментировал Владимира Линке - генеральный директор ФК "Металлист 1925", клуба, который 5 июня голосовал за возобновления чемпионата во втором дивизионе.

- Владимир Иванович, телеканал "Футбол" располагает информацией, что в воскресенье на Исполкоме УАФ могут принять решение о не доигрывании Чемпионата Украины в Первой лиге, несмотря на решение Совета лиг ПФЛ. При этом, в Премьер-Лигу выйдут три команды, которые сейчас занимают первые три места в таблице ...

- Во-первых, я не понимаю, как это, клубы хотят или нет. Есть регламент, который мы должны придерживаться. Нет запрета от УЕФА, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения. Почему мы не можем играть? Только потому, что некоторые деятели ведут закулисную игру? Это не по спортивному принципу. Почему же эти три клуба должны выйти? Тогда признайте Чемпионат недействительным и таким, что не состоялся. Я посмотрел, мы из четырех поединков второго круга трижды сыграли против команд из первой шестерки. Никто из них не сыграл столько матчей против конкурентов, кто-то один или два. Как принимать такое решение? Давайте тогда по итогам Первого круга, там есть хотя бы какой-то спортивный принцип, потому что каждый сыграл с каждым, кто-то - дома, кто-то - на выезде. Как такое можно делать? Я в этой стране уже ничему не удивлюсь, тем более, с нашей Федерацией. Возможно ли, чтобы вице-президент УАФ говорил клубу, которым он руководит: "Голосуйте, чтобы не играть!" Это полный абсурд! Нет ни одного документа, который запрещает играть в футбол.

- Вы имеете в виду краматорский "Авангард"?

- Да, краматорский "Авангард". Я знаю, что еще один вице-президент УАФ курирует "Минай", и говорит ему то же самое. Если они дойдут до этого абсурда, это все выйдет наружу. Общественность обо всем узнает, обо всех "кулуарных вещах".

- Что будете делать в этой ситуации?

- А что мы можем сделать? Что мы можем сделать против органа, который руководит футболом? Только рассказать, какие они есть. Еще больше болельщиков в Украине поймут, какая у нас Федерация. Если так произойдет, то это будет бессмысленное и свинское решения. Других слов я подобрать не могу!

- "Металлист 1925" оплатил членский взнос, но может не доиграть Чемпионат ... На что пошли деньги? К тому же, в случае выхода в УПЛ, вы могли бы иметь новые спонсорские соглашения.

- Безусловно, все клубы Первой лиги заплатили взносы перед началом сезона, но, в случае окончания Чемпионата сейчас, вернуть средства клубам нужно? Мы проходим аттестацию в УПЛ, а это тоже деньги. Мы будем об этом все говорить. Если они так относятся к своей, как они говорят, "семье", к членам футбольного сообщества, которые соблюдают закон. Тогда и мы будем с ними общаться иначе, так нельзя относиться к клубам. Я уверен, что мы будем не одни, те же "Оболонь-Бровар" и "Ингулец". Это решение может стать абсурдным!

- Ваши клубы могут пострадать больше, возможно, нужно объединиться?

- Мы можем только объединиться и не играть в этом чемпионате больше никогда. Только так, а что мы можем сделать? Так мы будем выражать свои мнение, так мы будем доказывать. Я не вижу, что мы можем еще сделать?

- Как на такое могут посмотреть основатели и спонсоры клуба?

- С этим коронавирусом и так трудно, а если еще год, все может произойти. Если бы играем да не попадем в тройку - это будет спортивный принцип. А так, один из основателей может ударить кулаком и сказать: "Я больше не буду!" И он будет прав.

- Такие решения убивают футбол?

- Убивают желание заниматься футболом и его развивать. Если у людей другие задачи и цели, значит, они примут это решение. Я пока говорить не буду, но, если они его примут, то я скажу гораздо больше ...

- Надеюсь, что в этом интервью не будет ...

- Дай Бог, чтобы его не было. Впрочем, если надо, я расскажу намного больше. Честно, опускаются руки и нет желания заниматься футболом. Если такое отношение, просто не хочется этого делать. Жаль, что в сторону Харькова это уже не первый раз в истории. Я в "Металлисте" с 1966-го года, пришел еще ребенком. Не первый год, когда такое отношение именно к Харькову.

- Скандальная и плохая ситуация.

- Хочется, чтобы мы сейчас поговорили и ошиблись. Я лучше потом сто раз извинюсь и скажу, что они молодцы и решение правильное. Что здравый смысл победил и назову их профессионалами.