Олег Федорчук: УАФ не проявили своих лидерских качеств, теперь скандала не избежать

Главный тренер ФК "Энергия" Олег Федорчук поделился своими ожиданиями от решения Исполкома УАФ в вопросе возобнолвения соревнований в Первой лиге

- Убежден, что УАФ должна была гораздо раньше предлагать пути решения проблемы, а не просто ждать. Федерации футбола Германии и Италии всегда высказывали свои предложения, варианты доигровки чемпионатов, анализировали текущую ситуацию. То же касается ФИФА и УЕФА. К сожалению, от УАФ не слышали комментариев, объяснений. Наши руководящие футбольные органы ждали решения Министерства здравоохранения и не хотели брать инициативу на себя. Было потрачено очень много времени. УАФ не должна была наблюдать со стороны за ситуацией относительно соревнований ПФЛ.

В это же время клубы начали объединяться по интересам и продвигали свои идеи. К сожалению, это подорвало доверие между клубами, потому мы видим много споров вокруг этой ситуации. Считаю, что в этом виновата УАФ, которая не проявила своих лидерских качеств и не предложила пути решения проблемы. Теперь уже любое решение будет вызывать возмущения. Могу привести пример с болезнью, которую обнаружили на начальных стадиях. Если это не сделать вовремя, тогда любые методы лечения уже неэффективны.

По моему мнению, сейчас Исполком УАФ должен аргументировать свое решение, а не просто проголосовать и забыть. К сожалению, скандала не избежать, ведь время потеряно. Сейчас очень сложная экономическая ситуация в стране. Думаю, что бизнесмены, которые финансируют клубы в это сложное время, могут просто уйти из футбола и не вкладывать свои средства. Такие прецеденты уже были неоднократно, когда не учитывали мнения большинства.

В нынешней ситуации посоветовал бы членам Исполкома УАФ прислушаться к мнению большинства клубов ПФЛ, которые решили доигрывать соревнования. Любое другое решение может повлечь необратимые процессы в нашем футболе, - резюмировал Федорчук.