Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ

Сегодня во Львове состоится исполком УАФ, на котором должны решить судьбу сезона Первой лиги – доигрывать, или доигрывать его. Напомним, что в 2020-м году не состоялось еще ни одного матча этого турнира, ведь сезон был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Когда карантин ослабили, лагерь Первой лиги разделился пополам. Одни клубы выступают за продолжение сезона, другие – за его прекращение.

На заседании Совета лиг от 21.05.2020 было принято решение закончить сезон, а результаты утвердить по текущему распределению в турнирной таблице. Однако после общественного резонанса произошло переголосование и организаторы пришли к решению, что сезон надо доиграть по Регламенту. Однако последнее слово – за УАФ.

И вот, как стало известно UA-Футбол, сразу восемь клубов Первой лиги накануне заседания Исполкома УАФ обратились к руководству украинского футбола, акцентируя внимание на незаконных, по их мнению, действиях ПФЛ. В УАФ были направлены документы, в которых говорится о не легитимности заседания Совета лиг от 05.06.2020 из-за отсутствия полной квоты клубов-участников. Протестующие просят УАФ не утверждать решение Совета лиг от 05.06.2020, а оставить в силе решение ПФЛ от 21.05.2020. То есть, окончательно остановить сезон.

Клубы, которые обратились к УАФ: "Горняк-Спорт", "Авангард", "Минай", "Черноморец", "Кремень", "Балканы", "Николаев" и "Волынь". Приводим несколько образцов документов-обращения.

Добавим также, что включились также клубы Второй лиги. В частности, на не легитимности действий ПФЛ акцентирует внимание "Калуш".

Отметим, что ходят слухи о том, что Павелко призывает членов Исполкома проголосовать против возобновления Первой лиги. Клубы, которые за доигрывание, в частности, "Ингулец", "Металлист 1925", "Оболонь-Бровар", обещают отстаивать свои права.

Также добавим, что в случае прекращения сезона и утверждение обмена между лигами в соответствии с Регламентом, в УПЛ должны выйти "Рух", "Волынь" и "Минай".