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Первая лига
Первая лига

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Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ

Первая лига
(4 голосов)

Противостояние достигло апогея

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня во Львове состоится исполком УАФ, на котором должны решить судьбу сезона Первой лиги – доигрывать, или доигрывать его. Напомним, что в 2020-м году не состоялось еще ни одного матча этого турнира, ведь сезон был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Когда карантин ослабили, лагерь Первой лиги разделился пополам. Одни клубы выступают за продолжение сезона, другие – за его прекращение.

На заседании Совета лиг от 21.05.2020 было принято решение закончить сезон, а результаты утвердить по текущему распределению в турнирной таблице. Однако после общественного резонанса произошло переголосование и организаторы пришли к решению, что сезон надо доиграть по Регламенту. Однако последнее слово – за УАФ.

И вот, как стало известно UA-Футбол, сразу восемь клубов Первой лиги накануне заседания Исполкома УАФ обратились к руководству украинского футбола, акцентируя внимание на незаконных, по их мнению, действиях ПФЛ. В УАФ были направлены документы, в которых говорится о не легитимности заседания Совета лиг от 05.06.2020 из-за отсутствия полной квоты клубов-участников. Протестующие просят УАФ не утверждать решение Совета лиг от 05.06.2020, а оставить в силе решение ПФЛ от 21.05.2020. То есть, окончательно остановить сезон.

Клубы, которые обратились к УАФ: "Горняк-Спорт", "Авангард", "Минай", "Черноморец", "Кремень", "Балканы", "Николаев" и "Волынь". Приводим несколько образцов документов-обращения.

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ - изображение 1

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ - изображение 2

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ - изображение 3

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ - изображение 4

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ - изображение 5

Добавим также, что включились также клубы Второй лиги. В частности, на не легитимности действий ПФЛ акцентирует внимание "Калуш".

Восемь клубов Первой лиги обратились к УАФ, обвинив ПФЛ в незаконных действиях. ДОКУМЕНТЫ - изображение 6

Отметим, что ходят слухи о том, что Павелко призывает членов Исполкома проголосовать против возобновления Первой лиги. Клубы, которые за доигрывание, в частности, "Ингулец", "Металлист 1925", "Оболонь-Бровар", обещают отстаивать свои права.

Также добавим, что в случае прекращения сезона и утверждение обмена между лигами в соответствии с Регламентом, в УПЛ должны выйти "Рух", "Волынь" и "Минай".

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кремень (Кременчуг) Андрей Павелко Черноморец (Одесса) ФК Минай
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(4 голосов)
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Комментарии (17)
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Liverpool 333 (Кировоград )
07.06.2020 в 11:37
Вот этих клубов не должно быть в украинском футболе. Им футбол не нужен, у них совсем другая цель которая с футбол не связаная вообще!!!
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+1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
07.06.2020 в 11:42
Как футбол клубы в Украине никому особо и не нужны,так было давно и так будет
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
07.06.2020 в 11:31
Show must go on!)
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkov)
07.06.2020 в 10:58
Если абстрагироваться от личных клубных симпатий, видно невооруженным глазом, что решение остановить чемпионат по причине, что некоторым клубам просто выгодно его не доигрывать, является крайне несправедливым, и, по сути своей, абсурдным
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+6
0
Zloy Pingvin
07.06.2020 в 11:22
Кому то очень хочется в вышку... Ну если чемпионат остановят, то на каком основании клубы повышаются в классе? До конца 11 туров,если не ошибаюсь. Остановили игры - сидите ещё сезон в первой,так будет честно.
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+4
0
kvna (кременчуг)
07.06.2020 в 10:56
прямо как Верховная Рада - собрали 10 человек из 16 , но "за" было 6 из 10 , вроде большинство , но если 6 из 16 , то все-таки менее 50 % голосов .А мнения клубов 2 лиги никто не спросил ,они ведь тоже члены ПФЛ . Я думаю , что основная причина в этих долбаных тестах на коронавирус ! Это дополнительные финансовые расходы , в регламенте не предусмотренные . А кто-то очень хорошо на этом зарабатывает !
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+2
-2
старий фан (Рівне)
07.06.2020 в 11:41
Справа в тому, що осінню нічого не зміниться у світі і прийдеться робити тести, якщо охочете грати у футбол. Хто цього зробити не може - на вихід.
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+1
0
avatar
Металлист Харьков
07.06.2020 в 10:50
Сборище п - ров западненских плюс нищий Черноморец ((( Всё у нас забрали твари - язык , спокойную мирную жизнь - осталось футбол забрать (((((
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+2
-5
viajador (Lutsk)
07.06.2020 в 10:55
Адміни! Це розпалювання внутрішньонаціональної ворожнечі!"Сборище п - ров западненских" - Краматорськ, Кременчук, Горішні Плавні, Миколаїв, Одещина...
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+5
-1
Dimoncho (Kharkov)
07.06.2020 в 10:55
не надо разделять страну такими заявлениями. Ты делаешь только хуже
Ответить
+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
07.06.2020 в 11:28
Підтримую.
0
0
viajador (Lutsk)
07.06.2020 в 10:58
"Сборище п - ров западненских" - Краматорськ, Кременчук, Горішні Плавні, Миколаїв, Одещина...
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+3
-1
Salming (Полтава)
07.06.2020 в 11:05
А как быть с кремлядьской ублюдочной мразью?
Ответить
+4
-1
Фк Гарт (Львів)
07.06.2020 в 11:36
Чий Крим?
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
07.06.2020 в 11:37
Це питання до металіст харків
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.06.2020 в 11:41
Знайшов, що питати в лишньохромосомного... Зараз ще Бабурка сюди підтягнеться.
0
-1
adidas77 (Cумы)
07.06.2020 в 12:04
Металлист Харьков Г андон ты! И не харьковский,а просто г андон по жизни!Из за таких тварей как ты, у нас война в стране!
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+1
0


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