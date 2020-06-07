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Решения по Первой лиге на заседании УАФ сегодня не примут - Источник

Первая лига
(1 голосов)

Кто-то боится ответственности?

Решения по Первой лиге на заседании УАФ сегодня не примут - Источник
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Сегодня во Львове, в 10:00, началось заседание Исполкома УАФ. На нем должны прозвучать отчеты президента УАФ Андрея Павелко, исполнительного комитета и администрации УАФ, отчет аудиторского органа по консолидированной финансовой отчетности и годовой финансовый отчет УАФ за 2019 год.

Кроме того, рассмотрят вопросы о членах УАФ, о руководящих органах и об утверждении новой редакции устава УАФ.

По последней информации, решения по Первой лиге сегодня не примут. Все снова отправится на доработку в ПФЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере.

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В статье: ПФЛ УАФ
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