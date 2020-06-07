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Решения по Первой лиге на заседании УАФ сегодня не примут - Источник
Кто-то боится ответственности?
Сегодня во Львове, в 10:00, началось заседание Исполкома УАФ. На нем должны прозвучать отчеты президента УАФ Андрея Павелко, исполнительного комитета и администрации УАФ, отчет аудиторского органа по консолидированной финансовой отчетности и годовой финансовый отчет УАФ за 2019 год.
Кроме того, рассмотрят вопросы о членах УАФ, о руководящих органах и об утверждении новой редакции устава УАФ.
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По последней информации, решения по Первой лиге сегодня не примут. Все снова отправится на доработку в ПФЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере.