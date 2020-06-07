Макаров: Павелко будет на Конференции, где примем судьбоносное решение по Первой лиге

Президент ПФЛ Сергей Макаров в эфире канала "Футбол 1" поделился своими мыслями о решении провести еще одну Конференцию ПФЛ.

- Какие шансы, что клубы согласятся играть? Давайте, я не буду вам рассказывать о шансах, а мы просто соберемся. Я надеюсь, в этот раз все клубы приедут и будут высказывать свою позицию коллегам глаза в глаза и объяснять, почему они не могут играть.

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Ничего не будет, но это будет уже смешно. ПФЛ приглашает и приглашает руководство Украинской ассоциации футбола. Андрей Павелко будет присутствовать на этой конференции, где будет приниматься такое судьбоносное решение. Я не знаю, если уже на него клубы не приедут, тогда зачем они вообще существуют и в футбол играют?, - сказал Макаров.

Напомним, что сегодня, 7 июня во Львове проходит заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором было решено провести внеочередную Конференцию ПФЛ. Мероприятие запланировано на четверг, 11 июня. Конференция состоится на НСК "Олимпийский".

Накануне заседания в СМИ появилась информация, что в Ассоциации настроены проголосовать против рестарта чемпионата в Первой лиге. Против этого сразу же выступили клубы, которые голосовали за возобновление сезона.