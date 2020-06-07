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Конгресс УАФ подтвердил проведение Конференции ПФЛ

Первая лига
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На повестке дня - продолжение чемпионатов в низших дивизионах

Конгресс УАФ подтвердил проведение Конференции ПФЛ
UA-Футбол
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В воскресенье, 7 июня Исполком УАФ постановил провести внеочередную Конференцию ПФЛ с целью решить вопрос доигрывания чемпионата в Первой лиге.

Однако в соответствии с уставом ПФЛ такая конференция может состояться только после решения Совета лиг с обязательным уведомлением участников за месяц до определенной даты. Чтобы избежать проблем с легитимизацией, проведение внеочередной Конференции ПФЛ подтвердил Конгресс УАФ, проходящей в воскресенье во Львове.

Добавим, что ранее стала известна дата Конференции - мероприятие должно состояться в четверг, 11 июня на НСК «Олимпийский». В нем также намерено принять участие руководство УАФ, в частности президент ассоциации Андрей Павелко.

Напомним, что 21-го мая Совет лиг ПФЛ проголосовала против возобновления чемпионата в Первой лиге из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за резонанса в футбольной общественности ПФЛ повторно провела Совет 5 июня. На ней уже большинство присутствующих клубов проголосовали за возобновление сезона 23-го июня с некоторыми поправками в регламент. Однако это решение должен был подтвердить Исполком УАФ.

Накануне заседания в СМИ появилась информация, что в Ассоциации настроены проголосовать против рестарта чемпионата в Первой лиге. Против этого сразу же выступили клубы, которые голосовали за возобновление сезона.

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В статье: ПФЛ УАФ
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