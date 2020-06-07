Андрей Павелко: На Исполкоме поручили Комитету арбитров подготовиться к матчам Первой и Второй лиги

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об доигровке УПЛ и прокомментировал ситуацию вокруг Первой и Второй лиги.

"Сейчас мы вернули футбол в УПЛ и региональные ассоциации. Сейчас очень нужно, чтобы Первая и Вторая лиги приняли историческое решение и все же объединились, а не какие-то разногласия выясняли.

Уже сегодня мы проголосовали на Исполкоме - поручить Комитету арбитров подготовиться к обслуживанию матчей Первой и Второй лиги. Вторая задача - собрать Конференцию ПФЛ, чтобы все клубы, собравшись, приняли окончательное решение по переходу между лигами, доигрывании или другое. Они должны собраться на высшем своём сборе - это Конференция.

Я настаиваю на том, чтобы это были все представители клубов, были все президенты. Было предложено на Олимпийском провести конференцию. Я с удовольствием буду в этом участвовать до момента, пока не пойдёт дым о принятии решения. Не будем расходиться, будем делать всё, чтобы команды нашли согласие и приняли решение, которое мы мгновенно поддержим Исполкомом в факсовом режиме, которое будет принято на "Олимпийском", - заявил Андрей Павелко.