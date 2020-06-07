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Андрей Павелко: На Исполкоме поручили Комитету арбитров подготовиться к матчам Первой и Второй лиги

Первая лига
(2 голосов)

Президент УАФ рассказал о ситуации вокруг доигровки Первой и Второй лиги

Андрей Павелко: На Исполкоме поручили Комитету арбитров подготовиться к матчам Первой и Второй лиги
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об доигровке УПЛ и прокомментировал ситуацию вокруг Первой и Второй лиги.

"Сейчас мы вернули футбол в УПЛ и региональные ассоциации. Сейчас очень нужно, чтобы Первая и Вторая лиги приняли историческое решение и все же объединились, а не какие-то разногласия выясняли.

Уже сегодня мы проголосовали на Исполкоме - поручить Комитету арбитров подготовиться к обслуживанию матчей Первой и Второй лиги. Вторая задача - собрать Конференцию ПФЛ, чтобы все клубы, собравшись, приняли окончательное решение по переходу между лигами, доигрывании или другое. Они должны собраться на высшем своём сборе - это Конференция.

Я настаиваю на том, чтобы это были все представители клубов, были все президенты. Было предложено на Олимпийском провести конференцию. Я с удовольствием буду в этом участвовать до момента, пока не пойдёт дым о принятии решения. Не будем расходиться, будем делать всё, чтобы команды нашли согласие и приняли решение, которое мы мгновенно поддержим Исполкомом в факсовом режиме, которое будет принято на "Олимпийском", - заявил Андрей Павелко.

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В статье: Первая лига Вторая лига Андрей Павелко УПЛ
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
07.06.2020 в 17:02
Все таки не ясно, почему не рулит Регламент
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Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 17:38
О каком регламенте вы говорите? Согласно регламенту, чемпионат давным давно должен был закончиться.
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Zhenya82ts (Калуш)
07.06.2020 в 17:53
Должен был, но не закончился.
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