Вице-президент УАФ: Мысли по поводу доигровки Первой лиги разделяются приблизительно 50/50

Вице-президент УАФ и президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий в интервью каналу "Футбол" поделился своими мыслями о решении провести еще одну Конференцию ПФЛ.

"Решение УАФ не было однозначным. Было предложено встретиться еще раз на НСК "Олимпийский" в четверг, чтобы пришли все члены исполкома, президенты клубов. Сейчас мысли по поводу доигровки Первой лиги разделяются приблизительно 50/50. Президент нашел компромисс, поэтому я думаю, что решение о конференции ПФЛ правильное.

Сделать глупость, а потом бегать по судам... Давайте мы еще подождем несколько дней, соберемся все и докажем, что все должны придерживаться регламента. Соблюдение медпротокола – не такие уж и большие деньги для клуба. Чемпионат надо провести. Но не нужно с этим затягивать со временем, ведь скоро надо будет начинать новый", - сказал Собуцкий.

Напомним, что внеочередная конференция ПФЛ назначена на 11 июня.