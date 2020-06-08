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Вице-президент УАФ: Мысли по поводу доигровки Первой лиги разделяются приблизительно 50/50

Первая лига
(1 голосов)

Олег Собуцкий рассказал, почему УАФ решила провести еще одну Конференцию ПФЛ

Вице-президент УАФ: Мысли по поводу доигровки Первой лиги разделяются приблизительно 50/50
Новина українською

Вице-президент УАФ и президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий в интервью каналу "Футбол" поделился своими мыслями о решении провести еще одну Конференцию ПФЛ.

"Решение УАФ не было однозначным. Было предложено встретиться еще раз на НСК "Олимпийский" в четверг, чтобы пришли все члены исполкома, президенты клубов. Сейчас мысли по поводу доигровки Первой лиги разделяются приблизительно 50/50. Президент нашел компромисс, поэтому я думаю, что решение о конференции ПФЛ правильное.

Сделать глупость, а потом бегать по судам... Давайте мы еще подождем несколько дней, соберемся все и докажем, что все должны придерживаться регламента. Соблюдение медпротокола – не такие уж и большие деньги для клуба. Чемпионат надо провести. Но не нужно с этим затягивать со временем, ведь скоро надо будет начинать новый", - сказал Собуцкий.

Напомним, что внеочередная конференция ПФЛ назначена на 11 июня.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
08.06.2020 в 16:44
Де можна почитати про медичний протокол прийнятий УАФ?
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