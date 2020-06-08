Гендиректор Оболони-Бровар: Мы не собираемся идти в Лозанну. Будем обращаться в суды общей юрисдикции

Гендиректор "Оболони-Бровар" Александр Резниченко рассказал договорняках в высших эшелонах футбольной власти, прокомментировал намерения идти в суд и объяснил, что сейчас клубы нарушают уставные нормы.

- Вы недавно заявили, что Андрей Павелко и Вадим Костюченко звонили членам исполкома УАФ, чтобы они проголосовали против доигрывание сезона в Первой Лиге. Как можете это прокомментировать?

- Ситуация очень интересная, потому что мне перезвонили очень известные люди в футболе, серьезные журналисты из серьезных каналов для того чтобы сообщить эту информацию. Поэтому интервью, которое дал президент "Ингульца" подтвердило ту информацию. Позицию Костюченко я знал еще с прошлой субботы или воскресенья. У нас на "Оболонь Арене" проходил поединок между "Колосом" и "Десной". Я с ним общался, позиция мне его была понятна. Он не говорил прямо, но я понял его позицию. И до этого у меня была информация, что ведется закулисная игра руководством УАФ.

С Павелко я разговаривал на эту тему, он сказал: "Я дал задание провести совет лиг руководству ПФЛ для того, чтобы решение было принято самими клубами". Поэтому, когда я узнал эту информацию, то это было до меня очень странно, но я понял, что так оно и есть. Нужно как-то реагировать на это событие, потому что запрещать играть в футбол, запрещать футболистам заниматься своей профессиональной деятельностью, если это идет от руководства Федерации футбола, то это нонсенс.

Мы очень много говорили год назад о договорняках в нашем украинском футболе, в первую очередь, в Первой лиге, а сейчас получается, что у нас договорняки в высших эшелонах футбольного руководства. Для меня очень странной стала и информация, девять клубов написали письма исполкома Федерации футбола Украины, чтобы не играть в футбол. У меня есть информация, что письма почти одинаковые, написанные под копирку, это говорит о том, что кто-то руководил этим процессом. Поэтому ситуация, к сожалению, очень неопределенная.

Как я сказал еще после 21 мая, это большой минус для нашего футбола. И для ПФЛ, и для Федерации футбола в том числе.

- У вас есть предположения, зачем это Павелко, чтобы сезон не доигрывали?

- Есть предположение, что некоторые руководители нашего украинского футбола, это не Павелко, лоббируют интересы клубов, которые находятся в Первой тройке.

- Как вы отнеслись к тому решению, что клубы УПЛ должны снова собраться?

- Во-первых, меня шокировала вчерашняя информация, это подтверждение того, что четкой позиции относительно этого решения в Федерации футбола нет. Конечно, еще до того, как мне прислали это решение, мне предоставили информацию, что так произойдет.

- Как "Оболонь-Бровар" будет с этим бороться, готовы обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?

- Мы не собираемся обращаться в Лозанну. Мы будем обращаться в суды общей юрисдикции в том отношении, что никто не имеет права запретить человеку заниматься профессиональной деятельностью. В первую очередь, мы говорим о футболистах и ​​тренерах. Все что происходит, проходит с нарушением устава. Есть клубы, которые сейчас делают все для того, чтобы не играть в футбол. И мы понимаем, почему, потому что этим кто-то управляет. Они нарушают уставные нормы. Там написано, что когда клуб заявляется на чемпионат, он предоставляет письмо, обязуется выполнять все регламенты и нормы, и играть в футбол в чемпионате.

Сейчас были нарушены все уставные нормы - и не одна статья, потому что в обязанностях клуба там указано, что он должен выполнять уставные и регламентные нормы FIFA, UEFA, УАФ и ПФЛ. В настоящее время FIFA позволяет играть в футбол, UEFA позволяет играть в футбол, УАФ позволяет играть в футбол, так как разрешено играть клубам УПЛ и любителям. Правительство позволяет играть в футбол. Обычно с соблюдением санитарных норм, а клубы Первой лиги не играют. Почему они не играют? Часть решила использовать для себя эту ситуацию, чтобы сохранить средства. Те, кто находятся в середине турнирной таблицы. Они не вылетают, зачем им играть? Клубы первой тройки, которые имеют поддержку со стороны Федерации футбола Украины тоже решили так это провести.

Вы мне скажите, сегодня состоялся исполком и конгресс во Львове, где из-за эпидемиологической ситуации запрещено проводить матч между "Львовом" и "Днепр-1". И когда такое событие проходит в отеле президента одного из клубов, который выходит в Премьер лигу, я думаю, это нонсенс. Такого не должно быть. Мы понимаем зачем это делается. Потому что хотят таким образом завести клубы, которые не хотят дальше проводить чемпионат. Не хочу говорить о разных вещах, потому что у меня есть основания, потому что мы взрослые люди и понимаем что за этим стоит. Мы остаемся при своей позиции и будем бороться до конца.

Если в этой ситуации не будет решен вопрос футбола, думаю, мы будем переходить к другим мерам воздействия для решения этого вопроса. Тем более, клубы, которые готовы в дальнейшем играть в футбол, будут поддерживать нас до конца. Мы будем отстаивать точку зрения, чтобы футбол состоялся, футболисты должны играть. Мы заявляли сразу, что готовы играть, мы заявлены двумя командами - в Первой и Второй лиге. Готовы играть и там, и там. Полный чемпионат соответствии с утвержденным регламентом на 2019 и 2020 годы.