Кополовец: Если 16 команд – давайте доигрывать. Но карманный чемпионат Минай не хочет играть

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился своим мнением о доигровке сезона в Первой лиге. Напомним, что на Когрессе УАФ было решено провести еще одну Конференцию ПФЛ 11 июня, на которой и должно быть принято окончательное решение.

"Давайте уже примем это решение и будем играть. Чтобы мы поехали в Киев и решили этот вопрос раз и навсегда. "Минай" – за доигровку чемпионата. Все за доигровку. Давайте его доиграем.

Но чтобы мы понимали, что это будет за формат. Если 16 команд – давайте доигрывать. А если будет 12, 10 или 6, как они хотели, мы не хотим играть такой карманный чемпионат. 16 команд – давайте играть. Мы за футбол.

Всем уже надоела эта история. Ездить просто порожняки гонять? Давайте играть в футбол. Вот 16 команд, едем в Киев. Чтобы уже решилось, потому что нам нужна конкретика. Дайте нам дорожную карту, по матчам и по медицине. Давайте доигрывать. Уже лето на дворе, а футбола нет", – сказал Кополовец.