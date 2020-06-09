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Президент Ингульца: Мы будем бороться до конца. Пойдем в Лозанну, люди узнают все подводные течения
Александр Поворознюк настроен решительно
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире ТК Футбол высказал свое видение окончание сезона в Первой лиги, решение о котором должно быть принято на конференцию ПФЛ 11 июня.
"Мы за то, чтобы доиграть полностью чемпионат и по спортивному принципу доказать, кто достоин. Подводных течений очень много, я не хотел бы пока об этом всем говорить.
Второй момент, что мы будем бороться до конца и пойдем в Лозанну и кругом – это факт. Однозначно мы будем бороться до конца, а потом уже люди узнают все эти подводные течения. Видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса – все пойдет в интернет.
На конференцию я постараюсь поехать сам. Если не получится, то по-любому будет представитель. Вероятность моего присутствия – 99,9%", – сказал Поворознюк.
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