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Президент Ингульца: Мы будем бороться до конца. Пойдем в Лозанну, люди узнают все подводные течения

Первая лига
(1 голосов)

Александр Поворознюк настроен решительно

Президент Ингульца: Мы будем бороться до конца. Пойдем в Лозанну, люди узнают все подводные течения
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире ТК Футбол высказал свое видение окончание сезона в Первой лиги, решение о котором должно быть принято на конференцию ПФЛ 11 июня.

"Мы за то, чтобы доиграть полностью чемпионат и по спортивному принципу доказать, кто достоин. Подводных течений очень много, я не хотел бы пока об этом всем говорить.

Второй момент, что мы будем бороться до конца и пойдем в Лозанну и кругом – это факт. Однозначно мы будем бороться до конца, а потом уже люди узнают все эти подводные течения. Видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса – все пойдет в интернет.

На конференцию я постараюсь поехать сам. Если не получится, то по-любому будет представитель. Вероятность моего присутствия – 99,9%", – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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