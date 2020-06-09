  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Один из лидеров Первой лиги узнал результаты тестирования на COVID-19
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Первой лиги узнал результаты тестирования на COVID-19

Первая лига
(1 голосов)

А после Карпат каждое такое вызывает предостережение

Один из лидеров Первой лиги узнал результаты тестирования на COVID-19
Новина українською

Команда луцкой "Волыни" сдала тесты на COVID-19.

Участие в тестировании приняли работники клуба, игроки и тренеры.

Читайте такжеЦыганык: Только 5 клубов Первой лиги из 16 прошли тестирование на коронавирус

Все результаты, как сообщает официальный сайт клуба, отрицательные.

Напомним, что "Волынь" после 19 туров занимает 2 позицию в турнирной таблице Первой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига коронавирус тестирование
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Волинь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...