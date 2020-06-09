Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Первой лиги узнал результаты тестирования на COVID-19
А после Карпат каждое такое вызывает предостережение
Команда луцкой "Волыни" сдала тесты на COVID-19.
Участие в тестировании приняли работники клуба, игроки и тренеры.
Все результаты, как сообщает официальный сайт клуба, отрицательные.
Напомним, что "Волынь" после 19 туров занимает 2 позицию в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:Волинь
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