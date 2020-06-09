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Клубы без игроков. Экс-президент ПФЛ заявил о новой проблеме с рестартом в Первой лиги
Не продлевали контракты
Чиновник ПФЛ 2004-2010 годов Святослав Сирота отреагировал на длительный конфликт вокруг возобновления чемпионата в Первой лиге после карантина.
К идее доиграть соревнования Сирота относится очень критично.
Ребята, о каком доигрывании может идти речь? Это можно было бы обсуждать месяц назад. Как это сделала Премьер-лига.
Контракты у футболистов закончились, их никто не продлил. Только клубы, претендующих на повышение.
Остальные остались без футболистов. Новых набирать? Свободных агентов? Третий переход?
Вопрос сроков прохождения антидопингового тестирования и даже простого элементарного сбора игроков! В лучшем случае завершение соревнований состоится в сентябре.