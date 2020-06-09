Клубы без игроков. Экс-президент ПФЛ заявил о новой проблеме с рестартом в Первой лиги

Чиновник ПФЛ 2004-2010 годов Святослав Сирота отреагировал на длительный конфликт вокруг возобновления чемпионата в Первой лиге после карантина.

К идее доиграть соревнования Сирота относится очень критично.

Ребята, о каком доигрывании может идти речь? Это можно было бы обсуждать месяц назад. Как это сделала Премьер-лига.

Контракты у футболистов закончились, их никто не продлил. Только клубы, претендующих на повышение.