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Клубы без игроков. Экс-президент ПФЛ заявил о новой проблеме с рестартом в Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Не продлевали контракты

Клубы без игроков. Экс-президент ПФЛ заявил о новой проблеме с рестартом в Первой лиги
Новина українською

Чиновник ПФЛ 2004-2010 годов Святослав Сирота отреагировал на длительный конфликт вокруг возобновления чемпионата в Первой лиге после карантина.

К идее доиграть соревнования Сирота относится очень критично.

Ребята, о каком доигрывании может идти речь? Это можно было бы обсуждать месяц назад. Как это сделала Премьер-лига.

Контракты у футболистов закончились, их никто не продлил. Только клубы, претендующих на повышение.

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Остальные остались без футболистов. Новых набирать? Свободных агентов? Третий переход?

Вопрос сроков прохождения антидопингового тестирования и даже простого элементарного сбора игроков! В лучшем случае завершение соревнований состоится в сентябре.

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В статье: Первая лига ПФЛ Святослав Сирота контракт карантин
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Комментарии (8)
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Ergevision (KR)
09.06.2020 в 14:28
Ещё один заинтересованный нарисовался. Аж интересно, что они ещё будут придумывать?
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0
0
cavo79
09.06.2020 в 14:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Mike50 (M)
09.06.2020 в 14:16
Этот человек точно был президентом пфл?
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0
0
Mike50 (M)
09.06.2020 в 14:12
Какое антидопинговое тестирование?))))
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Mike50 (M)
09.06.2020 в 14:11
В чем проблема играть до сентября? Если старт нового чемпионата назначен на 4 сентября? Сыграли чемпионат - потом следующий. Вместо никому не нужных сборов и товарищеских матчей. В Украине чемпионат длится полгода и столько же времени его нет))) нонсенс
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0
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Mike50 (M)
09.06.2020 в 14:04
Контракты заканчиваются 30 июня у большинства футболистов, в чём проблема их продлить?
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0
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avatar
Инспектор ( )
09.06.2020 в 13:39
Это исключительно проблема профессионального клуба. Но это не должно стать проблемой чемпионата
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+3
0
dimetradze (Кременчуг)
09.06.2020 в 13:46
100%....это лишний раз говорит о непрофессионализме клуба,его менеджмента,впрочем у нас в разных сферах бараны сидят
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+1
0


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