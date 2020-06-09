Президент ПФЛ: Давайте доиграем этот сезон и в сентябре начнём следующий. ВИДЕО

Журналист UA-Футбол Александр Рыженко записал видеоинтервью с главой Професиональной футбольной лиги Сергеем Макаровым, чтобы задать вопросы, которые в последние недели накопились к организации.

Напомним, что соревнования в Первой и Второй лигах всё ещё не возобновились, а клубы разделились на два лагеря: одни предлагают продолжить сезон в любом возможном формате, другие - досрочно завершить его. Многие команды обвиняют в этом ПФЛ. Почему низшие лиги украинского футбола ещё не вернулись к футболу, мы и обсудили с президентом ПФЛ.