Стороженко: Очень странно слышать, что Конгресс УАФ не принял решения по Первой лиге

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в комментарии ТК "Футбол" в очередной раз подчеркнул позицию клуба относительно доигровки сезона в Первой лиге.

"Мне очень странно слышать, что высший руководящий орган украинского футбола (Конгресс УАФ) не принял решения. Такого не было ни разу. Я не понимаю, как можно перекладывать на кого-то свою полную ответственность за ситуацию в украинском футболе.

Футбольные люди должны понять – мы созданы для того, чтобы играть в футбол. Препятствий уже нет. Кабинет Министров на днях примет решение о присутствии зрителей на трибунах. Будет смягчение всех условий карантина. Уже форс-мажора никакого нет. О чем там люди рассказывают? Трудно всем, но надо искать выходы из этого положения.

Поеду ли на конференцию ПФЛ и УАФ? Не знаю, может, поеду. Все будет зависеть от того, есть ли хоть маленькая капля веры в справедливость. Разрушить справедливость – значит разрушить устав национальной ассоциации", – сказал Сергей Стороженко.

Напомним, что судьба турнира должна решиться на совместной конференции ПФЛ и УАФ, которая запланирована на четверг, 11 июня.