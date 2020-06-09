Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стороженко: Очень странно слышать, что Конгресс УАФ не принял решения по Первой лиге
Функционер говорит,что Ассоциация просто переложила ответственность
Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в комментарии ТК "Футбол" в очередной раз подчеркнул позицию клуба относительно доигровки сезона в Первой лиге.
"Мне очень странно слышать, что высший руководящий орган украинского футбола (Конгресс УАФ) не принял решения. Такого не было ни разу. Я не понимаю, как можно перекладывать на кого-то свою полную ответственность за ситуацию в украинском футболе.
Футбольные люди должны понять – мы созданы для того, чтобы играть в футбол. Препятствий уже нет. Кабинет Министров на днях примет решение о присутствии зрителей на трибунах. Будет смягчение всех условий карантина. Уже форс-мажора никакого нет. О чем там люди рассказывают? Трудно всем, но надо искать выходы из этого положения.
Поеду ли на конференцию ПФЛ и УАФ? Не знаю, может, поеду. Все будет зависеть от того, есть ли хоть маленькая капля веры в справедливость. Разрушить справедливость – значит разрушить устав национальной ассоциации", – сказал Сергей Стороженко.
Напомним, что судьба турнира должна решиться на совместной конференции ПФЛ и УАФ, которая запланирована на четверг, 11 июня.
Новости по теме
- 07:47 Украинские Металлист 1925 возмущен кулуарными договоренностями в УАФ: Мы расскажем, какие они есть
- 23:40 Украинские Стороженко: Говорят: "Жизнь положу, чтобы быть в УПЛ". Жизнь можно положить только за свободную, соборную и независимую Украину
- 15:35 Украинские Президент ПФЛ: Давайте доиграем этот сезон и в сентябре начнём следующий. ВИДЕО