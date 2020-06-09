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Президент ПФЛ: Следующий сезон планируем начать в начале сентября

Первая лига
(2 голосов)

Раньше окончания сезона в УПЛ новый сезон в ПФЛ не начнется

Президент ПФЛ: Следующий сезон планируем начать в начале сентября
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью UA-Футбол рассказал о том, когда Лига планирует начать следующий сезон.

"По нашим проектам следующий сезон планируем начать в начале сентября. Тут нужно подчеркнуть, что в любом случае, мы не можем начать следующий сезон ранее середина августа, потому что мы ждем, как закончится чемпионат УПЛ, откуда к нам должна перейти команда, которая займет последнее место.

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У них заканчивается все в конце июля, пару недель минимум нужно на межсезонье. То есть раньше середины августа мы не начнем никак, разве что, если Премьер-Лига также досрочно остановится. Поэтому нет большой разницы между серединой августа и началом сентября. Поэтому мы призываем клубы – давайте доиграем этот сезон и начнем следующий", - рассказал Макаров.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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Комментарии (1)
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den4yk (Біла Церква)
09.06.2020 в 19:25
закликати мають вболівальники і футболісти, а президент ПФЛ повинен ставити перед фактом
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