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Президент ПФЛ: Следующий сезон планируем начать в начале сентября
Раньше окончания сезона в УПЛ новый сезон в ПФЛ не начнется
Президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью UA-Футбол рассказал о том, когда Лига планирует начать следующий сезон.
"По нашим проектам следующий сезон планируем начать в начале сентября. Тут нужно подчеркнуть, что в любом случае, мы не можем начать следующий сезон ранее середина августа, потому что мы ждем, как закончится чемпионат УПЛ, откуда к нам должна перейти команда, которая займет последнее место.
У них заканчивается все в конце июля, пару недель минимум нужно на межсезонье. То есть раньше середины августа мы не начнем никак, разве что, если Премьер-Лига также досрочно остановится. Поэтому нет большой разницы между серединой августа и началом сентября. Поэтому мы призываем клубы – давайте доиграем этот сезон и начнем следующий", - рассказал Макаров.
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