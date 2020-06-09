Президент Руха выдвинул идею объединения чемпионатов Украины и Польши

Президент "Руха" Григорий Козловский выдвинул идею объединить чемпионаты Украины и Польши.

"Делается премьер-лига, Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по 10 украинских и польских команд. В Первой лиге одна зона чисто украинская, вторая – чисто польская. Представляете потенциал от Черного моря до Балтийского? Было бы круто.

Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 миллиона за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной? Хочется думать, развивать. Иногда есть шальные нереализованные мечты.

Вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это уже процесс согласованный. Чехия и Словакия уже три года проводят Кубок совместно. Они уже готовятся к объединению. В Европе происходят сейчас такие объединения чемпионатов. Людей как-то нужно заинтересовать. Нужна затравка. Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать. Это было бы очень круто. Я просто это вижу.

Те, кто захочет играть с россиянами, то "чемодан-вокзал-Россия" мы им точно организуем во Львове. Думаю, с этим проблем точно не будет. Они тогда боялись объединяться, а сейчас с оккупантами точно никто общего ничего иметь не захочет", - заявил Козловский.