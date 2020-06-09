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Президент Руха выдвинул идею объединения чемпионатов Украины и Польши

Первая лига
(3 голосов)

Очередная глобальная идея Григория Козловского

Президент Руха выдвинул идею объединения чемпионатов Украины и Польши
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский выдвинул идею объединить чемпионаты Украины и Польши.

"Делается премьер-лига, Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по 10 украинских и польских команд. В Первой лиге одна зона чисто украинская, вторая – чисто польская. Представляете потенциал от Черного моря до Балтийского? Было бы круто.

Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 миллиона за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной? Хочется думать, развивать. Иногда есть шальные нереализованные мечты.

Вот сейчас Бельгия объединяется с Нидерландами, это уже процесс согласованный. Чехия и Словакия уже три года проводят Кубок совместно. Они уже готовятся к объединению. В Европе происходят сейчас такие объединения чемпионатов. Людей как-то нужно заинтересовать. Нужна затравка. Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать. Это было бы очень круто. Я просто это вижу.

Те, кто захочет играть с россиянами, то "чемодан-вокзал-Россия" мы им точно организуем во Львове. Думаю, с этим проблем точно не будет. Они тогда боялись объединяться, а сейчас с оккупантами точно никто общего ничего иметь не захочет", - заявил Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Rukh TV

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Комментарии (14)
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Dem555-85 (Мариуполь)
09.06.2020 в 19:55
После поездки от аэропорта к стадиону по нашим дорогам, поляки на поле не смогут выйти.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.06.2020 в 19:53
Ну и бредятина. И какая выгода с этого авантюризма? Достойного уровня УПЛ там только Легия. Ну может Ягелония и Лех болтались бы в нижней шестерке. Все остальные - это тупо первая лига. А надеяться, что поляки уговорят два мафиозных клана к единому пулу - это наивность. Это еще хуже Газаева..
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
09.06.2020 в 19:52
Новий Газзаєв, чи він взагалі не читав ідей Газзаєва? Я не розумію, чи всім отаким президентам нічого робити, що аби що- небудь оце висловлюватися. Ну заробляєш ти бабкиу бізнесі, кидаєш їх частину на команду і сопи собі в дудочку, що твоя команда стала чемпіоном України, так ніж .....
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.06.2020 в 19:41
Интересно, но не реально. Один раз уже объединились ... до сих пор не разъединимся никак. Но драйва поляки внесли б в чемпионат УПЛ (украино-польская лига)... там болеют ярко, без семок )))))
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0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
09.06.2020 в 19:40
Своєму чемпіонату не можуть дати ради,то ще й до сусідів лізуть
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0
0
support (Kyiv)
09.06.2020 в 19:34
одни хотели с рашкой замутить, вторые с ляхами, останется отдельный чемпионат киевской области - на этом и сойдемся
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
09.06.2020 в 19:33
Раньше был ДК-Спартак, а сейчас будет что то на подобии Карпаты(Львов, Рух)-Легия.
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0
0
Русланбай (Рівне)
09.06.2020 в 19:32
Я зараз в Варшаві. Коли прочитав новину відразу почав телефонувати знайомим кібіцам. Був здивований тим що вони вже чули дану новину. І ще більше був здивований коли вони всі як один сказали що булоб круто.
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+1
-1
Dimoncho (Kharkov)
09.06.2020 в 19:22
Бред
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+1
0
_FeS_FCMZ_ (ZP)
09.06.2020 в 19:19
Еще один объединитель... Газаев номер 2!!!
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+3
-1
avatar
Инспектор ( )
09.06.2020 в 19:07
Хочет ли это Польша? А вообще я лично не поддерживаю
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
09.06.2020 в 19:08
Так это просто мысли в слух от Козловского. Об этом даже никто и не задумывался...
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0
0
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Romerik (YNWA)
09.06.2020 в 19:08
Хотя идея ничего так...
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
09.06.2020 в 19:06
Нормальный вариант. Поляки побогаче нас будут. На них можно заработать. А они заработают на нас. И транслятор сразу альтернативный появится:))
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+2
-3


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