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Оболонь-Бровар: Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд
Киевляне намерены судиться
Футбольный клуб "Оболонь-Бровар" обнародовал заявление по поводу доигровки (вернее недоигровки) сезона в Первой лиге.
"Мы, футболисты, тренеры и персонал ФК "Оболонь-Бровар", обращаемся к членам внеочередной Конференции ПФЛ и исполкома Украинской ассоциации футбола с требованием продолжить чемпионаты Украины в Первой и во Второй Профессиональных футбольных лигах.
Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд футболистов, тренеров и персонала футбольных клубов и на получение соответствующего финансового вознаграждения; нарушает право футболистов, тренеров и персонала ФК на игру.
Не оставляйте без права на труд и средств на существование нас и наши семьи. В противном случае, мы оставляем за собой право бессрочно пикетировать Дом футбола и обязательно обратимся в суд общей юрисдикции.
Призываем всю футбольную общественность присоединиться к нам и поддержать в восстановлении чемпионатов", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что судьба сезона в Первой лиге должна быть решена на очередном Совете лиг ПФЛ 11 июня.
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