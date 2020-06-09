Оболонь-Бровар: Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд

Футбольный клуб "Оболонь-Бровар" обнародовал заявление по поводу доигровки (вернее недоигровки) сезона в Первой лиге.

"Мы, футболисты, тренеры и персонал ФК "Оболонь-Бровар", обращаемся к членам внеочередной Конференции ПФЛ и исполкома Украинской ассоциации футбола с требованием продолжить чемпионаты Украины в Первой и во Второй Профессиональных футбольных лигах.

Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд футболистов, тренеров и персонала футбольных клубов и на получение соответствующего финансового вознаграждения; нарушает право футболистов, тренеров и персонала ФК на игру.

Не оставляйте без права на труд и средств на существование нас и наши семьи. В противном случае, мы оставляем за собой право бессрочно пикетировать Дом футбола и обязательно обратимся в суд общей юрисдикции.

Призываем всю футбольную общественность присоединиться к нам и поддержать в восстановлении чемпионатов", - говорится в заявлении клуба.