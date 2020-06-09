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Оболонь-Бровар: Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд

Первая лига
(1 голосов)

Киевляне намерены судиться

Оболонь-Бровар: Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд
Новина українською

Футбольный клуб "Оболонь-Бровар" обнародовал заявление по поводу доигровки (вернее недоигровки) сезона в Первой лиге.

"Мы, футболисты, тренеры и персонал ФК "Оболонь-Бровар", обращаемся к членам внеочередной Конференции ПФЛ и исполкома Украинской ассоциации футбола с требованием продолжить чемпионаты Украины в Первой и во Второй Профессиональных футбольных лигах.

Решение против возобновления чемпионатов нарушает право на труд футболистов, тренеров и персонала футбольных клубов и на получение соответствующего финансового вознаграждения; нарушает право футболистов, тренеров и персонала ФК на игру.

Не оставляйте без права на труд и средств на существование нас и наши семьи. В противном случае, мы оставляем за собой право бессрочно пикетировать Дом футбола и обязательно обратимся в суд общей юрисдикции.

Призываем всю футбольную общественность присоединиться к нам и поддержать в восстановлении чемпионатов", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что судьба сезона в Первой лиге должна быть решена на очередном Совете лиг ПФЛ 11 июня.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Оболонь-Бровар-2 (Буча)
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
09.06.2020 в 20:46
Довели Ахметов с Павелко футбол в стране "до ручки"....Ну и "геббельса футбольного апокалипсиса" Палкина забывать нельзя...Этот "штирлиц" целенаправленно уничтожал украинский футбол...Он придумал 12 команд -сразу исчезли зрители...Это он мутит воду и сталкивает лбами разных футбольных людей Украины...
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Пришта Литин (Киев)
09.06.2020 в 20:52
Обезвредить преступников!
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