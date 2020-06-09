Тлумак: Клубы Первой лиги сталкивают лбами. Волынь не хочет ругаться

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак рассказал о позиции клуба по доигровке сезона в Первой лиге.

"Сейчас очень много вопросов по Первой лиге. Ситуация еще раз доказывает, что такое пресса и телевидение – это вторая власть, и как вы информацию развернете и преподнесете, так она и воспринимается людьми.

В последнее время наш клуб много обвиняют и критикуют за то, что мы придерживаемся статуса молчания, мы не спорим с клубами, такими, как мы. Мы просто не видим в этом смысла.

У нас есть органы, которые должны принимать решение – исполком, Перволиговая организация, а на сегодняшний день Перволиговая организация взяла и сбросила всю ответственность и все вопросы на клубы, и клубы между собой собачатся, хотя так быть не должно, ведь мы в одном котле, одно дело делаем и одного и того же хотим.

Нас сталкивают лбами, и поэтому возникают ссоры и вот такие моменты. Мы придерживаемся такой позиции – мы не хотим ни с кем ругаться, доказывать свою правоту и слушать чужую.

Мы свою позицию выразили в бумажном виде, прислали и все это там, мы выразили свою позицию 21 мая, когда был съезд клубов, и поэтому на сегодняшний день мы не хотим делать каких-то громких заявлений – мы за то или за другое. Мы за то, что примет исполком УАФ и управляющая власть.

Мы должны понимать, что не мы принимаем решения. Как бы мы там не собирались, не ссорились и не высказывали своих мыслей, все равно решение будет принимать исполком. Есть выше поставленный орган, которому мы доверяем, который мы выбрали и который должен нами управлять.

Если каждый клуб начнет управлять организацией – получится бардак. Мы за то, чтобы бардака не было, поэтому все отдаем в руки исполкома. Примут одно решение – мы его примем, примут другое – также примем, и ни с кем не хотим ссориться.

Наша команда, вы сами видите, тесты прошли, они отрицательные, наш клуб полностью здоров, кто бы что ни говорил, доказательства можем предоставить в бумажном виде. Мы тренируемся и готовы играть", – сказал Тлумак.