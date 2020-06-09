Президент Горняка-Спорт: Где это место, где тестируют за 700 гривен? Найдите нам его

Президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун поделился мнением о ситуации с тестированием на коронавирус в Первой лиге.

– Почему нам не найдут такую поликлинику или лабораторию, чтобы мы также бесплатно прошли тестирование? Нам рассказывают, что можно сделать тестирование за 700 гривен. Так где это место, найдите нам хотя бы его, чтобы мы за 700 гривен прошли бы тесты.

А кто будет страховать футболистов? Не дай бог, что-то случится с футболистом, кто будет платить компенсацию его семье? Это будет несчастный случай на производстве и клуб всю жизнь будет выплачивать деньги? Кто об этом думает? Все думают, что это ерунда.

Давайте, соберемся, посмотрим друг другу в глаза и начнем играть. Это говорит господин Макаров. В какие я должен смотреть глаза? В его глаза? И что я там увижу?

- На конференции ПФЛ, которая пройдет 11 июня, будет ли представлен "Горняк-Спорт"?

- Мы еще не решили. Пусть другие смотрят друг другу в глаза. Нашему клубу стыдиться нечего. Почему мы должны стыдиться из-за того, что у нас нет денег на тестирование? Да, нет, поскольку мы их не планировали. Если такую сумму надо заложить на следующий год, то мы запланируем ее, если будем играть.

А то сейчас нашлись клубы, которые деньги из карманов достают, словно депозит снял. "Горняк-Спорт" за время чемпионата уже заплатил налогов на полтора миллиона гривен.