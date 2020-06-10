Ингулец готов профинансировать ПЦР-тесты всех клубов Первой лиги

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк заявил, что готов профинансировать ПЦР-исследования всех клубов Первой лиги, которые находятся в трудном экономическом положении и не могут себе позволить этот непосильный финансовый груз.

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"Минай", "Волынь", "Горняк-Спорт", "Авангард", "Балканы", "Кремень", "Металлург", "Николаев", "Черноморец" пусть обращаются за помощью. Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю..., - сказал Поворознюк.

Сегодня в Киеве должен состояться внеочередная конференция ПФЛ, на которой будут решать судьбу чемпионата в Первой лиге.

Накануне президент ПФЛ Сергей Макаров заявлял, что нашел лабораторию, которая делает ПЦР-тесты на COVID-19 за 700 грн. Ему не поверил президент "Горняк-Спорт" Петр Каплун и попросил Макарова показать такое учреждение.