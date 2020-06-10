Заявление Ингульца: Регламент ПФЛ - не туалетная бумага в нужнике у трассы Ужгород - Луцк

Футбольный клуб "Ингулец" выступил с заявлением накануне сегодняшней внеочередной конференции ПФЛ.

Клуб с Петрового упомянул в ней "Минай" с Василием Кобиным и Михаилом Кополовцем и то, что принимают решение не они, а владелец клуба. Также досталось и руководству луцкой "Волыни". Сам "Ингулец" в случае досрочного завершения соревнований в Первой лиге оставил за собой право обратиться с жалобой ко всем футбольных инстанций.

Последовательную позицию ФК "Ингулец" мы не раз излагали письменно и устно, публично и неформально. Еще раз повторим: Регламент соревнований - это не туалетная бумага в нужнике у трассы Ужгород - Луцк. Это непреложный документ, футбольная "Конституция" и доиграть сезон с учетом всех обстоятельств - наша святая обязанность.

К вынужденной остановке сезона на карантин мы гордились уровнем соревнований Первой лиги в части невероятной конкуренции, плотности в турнирной таблице, непредсказуемости решения этого многомесячного футбольного марафона. Казалось, ничто не может омрачить праздник футбола, но после зимних сборов все сразу обрушилось, провода оголились, напряжение стало зашкаливать.

Тем, кто жалуется на неопределенность относительно медицинского протокола, хочется сказать одно: кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет - причины. Больно осознавать, что часть клубов со средней и нижней части турнирной таблицы невольно производят хаос. Сейчас не время бесхребетности и желание сэкономить. Футбол должен жить, а ваши футболисты, тренеры и персонал должны кормить свои семьи. Право на труд, на получение соответствующего финансового вознаграждения никто не отменял.

Другое дело - полный паралич экономической деятельности того или иного клуба. Так бывает в жизни, экономика сейчас не растет как на дрожжах и это медицинский факт, но почему из-за этого должны страдать другие? Примеры "Гелиоса", "Кобры" и кропивницкой "Звезды" в разные годы доказывают: "Сильные выживают, слабые погибают". Так устроена жизнь, клубы и ранее снимались с соревнований, но сезон длился. Почему сейчас что-то должно измениться? Это в полной мере относится к ФК "Балканы". Строго, но справедливо. Не можете обеспечить тестирование - значит футбол для вас не в приоритете, завершайте, а не догравайте сезон. Займитесь вплотную тем, что у вас лучше будет получаться.

Для владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка футбол дороже денег, и это вовсе не пафос. Наш президент зарабатывает деньги легально, бизнес и его структура прозрачные, налоги уплачены, агропредприятие входит в топ-рейтинг лучших в своем сегменте в Украине. И никакие катаклизмы не заставят его свернуть с выбранного несколько лет назад пути. Команда конкурентоспособная, развивается инфраструктура, строится стадион, футбольные поля и т.д. С нуля строится по сути амбициозный клуб вопреки прогнозам скептиков и недоброжелателей.

Наш вектор - УПЛ. "Ингулец" - маленькая и гордая птичка, которая на дух не переносит несправедливости и кулуарных игрищ. Наше отличие - мы не идем по "трупам", играем честно, без всякой "химии". Нам чужда стратегия имени Леонида Макаровича, избрана одним из наших прямых конкурентов, когда пытаются "проскочить между капельками".

Клуб с пугающе непубличным руководством и, по слухам, сомнительными доходами занял в этой двухмесячной "Санта-Барбаре" интересную, но уязвимую позицию. Спикерами выступают два ексфутболисты. Тренер и спортивный директор. Но они принимают решение, как и не они возглавляют весь этот процесс. В стороне, подальше от публичной плоскости остаются реальные бенефициары. Видимо в футболе, как и в бизнесе, их главное кредо - без шума и пыли по "наезженных тропам".

Пусть украинская общественность и аттестационный комитет разбираются в их прозрачности и экономической беспроблемности. А если в "Миная" есть сомнение, что выполнение медицинского протокола им под силу, отказывайтесь от профессионального статуса, опускайтесь в любители и играйте спокойно в региональных соревнованиях, где все гораздо проще, спокойнее и безопаснее.

Так же хотим ФК «Волынь» в ближайшие часы определиться с "ориентацией", ведь как говорят медики, продолжалась "сдержанность" после 40 лет грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний и букетом других крайне неприятных болезней. Если без иронии, попытка отсидеться, выбрав пассивный нейтралитет - позиция слабых бесхарактерных людей. Главное, о чем не стоит забывать - карма! "Изнасилование" "Десны" и дальнейшее "победное шествие" того "Вереса" еще свежи в памяти. Хочется риторически спросить коллег из Миная и Луцка: "Скажите, вы похожим по стилю подковерным путем хотите попасть в УПЛ? Уж не брезгуете?».

Напомним, что подобные мысли об остановке чемпионата господствовали и в УПЛ, но "Динамо" и господин Суркис отстояли свою позицию и Премьер-лига "сломала зубы". О позицию нашего клуба и президента в свою очередь сломает зубы ПФЛ.

Наша позиция в части выполнения Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019/2020 в сухом остатке очень прозрачна и очевидна. Чемпионат Первой лиги должен быть доигран согласно календарю по классической схеме в соответствии с нормами Регламента. Считаем, что формула обмена между лигами должна предусматривать прямой вылет из Первой лиги пятнадцатой и шестнадцатой команды, переход, в свою очередь, из Второй лиги в Первую команд, занявших первое и второе места в обеих подгруппах второго дивизиона, а также проведения стыковых игр между третьими командами групп А и Б и коллективами, занявшие тринадцатое и четырнадцатое места в Первой лиге.

Если наша позиция не будет услышана, оставляем за собой право обращаться в суды различных инстанций, включая Спортивный арбитражный суд в Лозанне.