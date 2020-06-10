Команда Первой лиги не возобновляет тренировки из-за ситуации, которая "не способствует футболу"

Краматорский "Авангард" после смягчения карантина ни разу не собирался на тренировки, сообщает телеканал Футбол.

Команда ждет официального решения ПФЛ и тогда будет определяться, когда возобновлять тренировочный процесс.

Главный тренер Александр Косевич, однако, заметил, что "эпидемиологическая ситуация в регионе не способствует футболу".