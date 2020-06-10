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Команда Первой лиги не возобновляет тренировки из-за ситуации, которая "не способствует футболу"

Первая лига
(1 голосов)

Без футбола в Донецкой области

Команда Первой лиги не возобновляет тренировки из-за ситуации, которая "не способствует футболу"
Новина українською

Краматорский "Авангард" после смягчения карантина ни разу не собирался на тренировки, сообщает телеканал Футбол.

Команда ждет официального решения ПФЛ и тогда будет определяться, когда возобновлять тренировочный процесс.

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Главный тренер Александр Косевич, однако, заметил, что "эпидемиологическая ситуация в регионе не способствует футболу".

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Александр Косевич тренировка карантин
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
10.06.2020 в 14:05
як я писав. догравати повноцінний чемпіонат. пале за кожну неявку - 3 очки в таблицю наступного чемпіонату.
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старий фан (Рівне)
10.06.2020 в 13:38
Дивно. В нас деякі райои мають більше ніж Донецька область і нічого. Всі команди і Верес і любительські тренуються.
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