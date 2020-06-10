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Приндета: Понимаем, что нельзя играть с болельщиками, но, как скажут – так и будет

Первая лига
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Готовы работать, главное, чтобы сезон Первой лиги быстрее возобновился

Приндета: Понимаем, что нельзя играть с болельщиками, но, как скажут – так и будет
Новина українською

Игрок "Волыни" Виталий Приндета в эфире канала "Футбол 1" сказал, что ожидает возобновления чемпионата в Первой лиге.

- Сейчас сдали тесты. Работаем в привычном режиме, все здоровы – это самое главное. Ждем возобновления чемпионата. Все готовы работать, главное, чтобы сезон возобновился быстрее.

Хочется играть в официальных матчах. Понимаем, что нельзя играть с болельщиками, но, как скажут – так и будет, – сказал Приндета.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Приндета
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Источник:
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