Приндета: Понимаем, что нельзя играть с болельщиками, но, как скажут – так и будет

Игрок "Волыни" Виталий Приндета в эфире канала "Футбол 1" сказал, что ожидает возобновления чемпионата в Первой лиге.

- Сейчас сдали тесты. Работаем в привычном режиме, все здоровы – это самое главное. Ждем возобновления чемпионата. Все готовы работать, главное, чтобы сезон возобновился быстрее.

Хочется играть в официальных матчах. Понимаем, что нельзя играть с болельщиками, но, как скажут – так и будет, – сказал Приндета.