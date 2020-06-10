Никаких шестерок: Игорь Шуховцев высказался относительно завершения сезона в Первой лиге

Член исполкома УАФ Игорь Шуховцев, который представляет Одесскую область, выступает за доигровку Первой лиги согласно регламенту. Об этом экс-вратарь рассказал в комментарии ТК Футбол.

"Моё мнение: продолжение чемпионата в полном масштабе - никаких шестерок и доигровок. Все команды, которые готовились и ждали возобновления чемпионата Первой Лиги, должны участвовать и начать матчи, поскольку это наша футбольная жизнь.

У нас есть хороший пример высшей лиги, которая показывает, что можно успешно играть. Все болельщики с большим удовольствием смотрят матчи онлайн. Я считаю, что это крайне важный момент. На мой взгляд, все то, что было задумано и сделано тренерами, футболистами и президентами клубов в течении зимнего периода должно воплотиться на футбольных полях и только в соревновательной форме", - подытожил Шуховцев.

Напомним, что судьба сезона в Первой лиге должна быть решена на очередном Совете лиг ПФЛ 11 июня.