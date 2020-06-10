Шуст: Создается впечатление, что у футболистов забирают профессию

Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение относительно доигровки сезона в Первой лиге.

"Ожидания только позитивные относительно доигровки чемпионата. Уже больше полугода мы остаемся без футбола. Создается такое впечатление, что у нас забирают профессию.

Очень непростая ситуация, ведь непросто находить мотивацию, поскольку эмоции и драйв очень сложно получить в товарищеских матчах. Мы готовы после возобновления чемпионата бороться за наши амбиции - выход в Премьер-Лигу.

Хотел бы обратиться ко всем руководителям, которые будут ехать на конгресс в Киев. Перед выездом соберите свои команды и выслушайте каждого футболиста. Я уверен, что каждый из них хочет продолжать играть.

Мы можем только высказывать свою мысль. Решение принимать вам. Мы хотим играть в футбол", - подытожил Шуст.

Напомним, что судьба сезона в Первой лиге должна быть решена на очередном Совете лиг ПФЛ 11 июня.