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Шуст: Создается впечатление, что у футболистов забирают профессию
Кипер Ингульца утверждает, что все футболисты выступают за возобновление сезона в Первой лиге
Голкипер "Ингульца" Богдан Шуст в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение относительно доигровки сезона в Первой лиге.
"Ожидания только позитивные относительно доигровки чемпионата. Уже больше полугода мы остаемся без футбола. Создается такое впечатление, что у нас забирают профессию.
Очень непростая ситуация, ведь непросто находить мотивацию, поскольку эмоции и драйв очень сложно получить в товарищеских матчах. Мы готовы после возобновления чемпионата бороться за наши амбиции - выход в Премьер-Лигу.
Хотел бы обратиться ко всем руководителям, которые будут ехать на конгресс в Киев. Перед выездом соберите свои команды и выслушайте каждого футболиста. Я уверен, что каждый из них хочет продолжать играть.
Мы можем только высказывать свою мысль. Решение принимать вам. Мы хотим играть в футбол", - подытожил Шуст.
Напомним, что судьба сезона в Первой лиге должна быть решена на очередном Совете лиг ПФЛ 11 июня.
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