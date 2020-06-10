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Президент Горняка-Спорт: Пусть УАФ выделит лабораторию, где будут тестировать все команды. Это будет правильно

Первая лига
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Горняк-Спорт настаивает на своей позиции относительно медицинского протокола

Президент Горняка-Спорт: Пусть УАФ выделит лабораторию, где будут тестировать все команды. Это будет правильно
Новина українською

Президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун поделился мнением о судьбе сезона в Первой лиге. При этом, как заявил Каплун в эфире ТК "Футбол", клуб из Горишних Плавней выступает за досрочное завершение чемпионата, а главной проблемой считает трудности с выполнением медицинского протокола.

"Если сможем выполнить медицинский протокол – давайте доигрывать. Если нет – смысл доигрывать? Чемпионат может в любой момент остановиться.

В разных областях все по-разному: одна лаборатория через неделю выдает результаты тестов, другая – на следующий день.

Я уже говорил, пусть УАФ выделяет лабораторию, которая будет тестировать все команды. Это будет правильно.

Кто должен решать, нужно ли играть – клубы или ПФЛ? Исполком", – сказал Каплун.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Петр Каплун УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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