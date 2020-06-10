Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Горняка-Спорт: Пусть УАФ выделит лабораторию, где будут тестировать все команды. Это будет правильно
Горняк-Спорт настаивает на своей позиции относительно медицинского протокола
Президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун поделился мнением о судьбе сезона в Первой лиге. При этом, как заявил Каплун в эфире ТК "Футбол", клуб из Горишних Плавней выступает за досрочное завершение чемпионата, а главной проблемой считает трудности с выполнением медицинского протокола.
"Если сможем выполнить медицинский протокол – давайте доигрывать. Если нет – смысл доигрывать? Чемпионат может в любой момент остановиться.
В разных областях все по-разному: одна лаборатория через неделю выдает результаты тестов, другая – на следующий день.
Я уже говорил, пусть УАФ выделяет лабораторию, которая будет тестировать все команды. Это будет правильно.
Кто должен решать, нужно ли играть – клубы или ПФЛ? Исполком", – сказал Каплун.