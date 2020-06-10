Директор Кремня: Мы будем голосовать против возобновления сезона в Первой лиге

Директор "Кремня" Андрей Недяк высказал позицию клуба по доигровке, вернее, недоигровке нынешнего сезона в Первой лиге.

"Не понимаю, как можно сейчас продолжать чемпионат. Уже надо думать о новом сезоне. Не понимаю, не тренировались такие команды, как "Николаев", "Авангард", "Кремень" и еще море клубов. Это будет просто не футбол, а пародия футбольная.

Смотрю сейчас УПЛ. Там люди, казалось бы, с такими базами, где можно проводить тренировки, и все равно они не полностью физически готовы. Надо думать о том, как начать новый сезон. И кто его еще начнет, какие команды.

Если экономическое и финансовое положение не коснулось первой шестерки, то другие команды, поверьте мне, не из лучших. Аргументов много, очень много. Не понимаю, как Вторая лига не будет играть, кто из них останется на следующий сезон.

Не понимаю, как чемпионат закончится 8 августа, а через три недели начать новый. У людей в многих командах контракты закончились. На конференции ПФЛ буду голосовать против. Как они примут – будем смотреть. Но не думаю, что что-то изменится", – сказал Недяк.