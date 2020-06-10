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"Неужели вам импонируют такие закулисные игры?" - Президент Оболони-Бровар обратился к Павелко

Первая лига
(3 голосов)

Оболонь-Бровар продолжает настаивать на доигровке сезона

"Неужели вам импонируют такие закулисные игры?" - Президент Оболони-Бровар обратился к Павелко
Новина українською

Президент "Оболони-Бровар" Александр Слободян в эфире ТК Футбол высказал свое мнение относительно доигровки сезона в Первой и Второй лигах.

"У футболистов уже лопается терпение. Они не понимают, почему в УПЛ продолжают турнир, почему ведущие страны Европы, некоторые из которых столкнулись с тяжелой формой пандемии, продолжаются чемпионаты, а в первой лиге – полный штиль.

Футболистам тяжело в таких условиях находиться и тренироваться. Это давит морально на людей. Этот вопрос обсудили в клубе. Футболисты и вышли с такой инициативой доиграть сезон, вплоть до того, что будут пикетировать Дом футбола и т.п.

Конечно, мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы турнир продолжался в пределах регламента, который был предусмотрен.

У нас есть президент УАФ Андрей Павелко, который и представляет наш футбол в УЕФА. Мы обращаемся и к нему: защитите честные спортивные принципы. Неужели вам импонируют такие закулисные игры? Неопределенность, которая сегодня есть в Первой и Второй лигах?

Наведите порядок в украинском футболе. Для этого вас люди и выбрали. А украинское футбольное хозяйство очень большое. Команды Первой и Второй лиг – возможно, основа большого украинского футбола", – сказал Слободян.

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В статье: Александр Слободян Андрей Павелко Оболонь-Бровар (Киев) УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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