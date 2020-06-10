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Ингулец просматривает Зеленского

Первая лига
(1 голосов)

Кипер работает с командой

Ингулец просматривает Зеленского
Новина українською

Преволиговский "Ингулец" просматривает вратаря. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте, при этом не называя имя потенциального новичка.

Впрочем, если судить по видео последней тренировки команды, на просмотре находится кипер Никита Зеленский, который не так давно покинул "Балканы" (6 матчей в нынешнем сезоне).

Отметим, что Зеленский также известен по своим выступлениям за "Сумы" и "Авангард".

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В статье: Ингулец (Петрово) Никита Зеленский
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