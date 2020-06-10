Тренер Балкан Пархоменко: С учетом нынешней ситуации время ушло. Доигрывать надо было сразу

Главный тренер "Балкан" Андрей Пархоменко в эфире ТК Футбол высказал свое мнение относительно доигровки сезона в Первой лиге.

- Руководители смоогут весить все за и против, как в УПЛ. Конечно, финансы другие. Сначала встал вопрос о тестах. Но по всему можно найти компромисс и запустить чемпионат. Никаких проблем не было бы.

Как тренеры, так и футболисты, мы всегда хотим доигрывать чемпионат. Но с учетом нынешней ситуации время ушло. Надо было сразу! Нам конечно лучше не доигрывать этот, а готовиться к новому чемпионату.

- Если примут - будете доигрывать?

- Однозначно, в случае такого решения, если будет хотя бы 14 команд, несмотря на тяжелое финансовое положение, мы будем доигрывать. Наш президент не позволит, чтобы мы не участвовали.

Мы провели 10-дневные сборы, когда речь шла о том, что будем доигрывать. Тогда все перекрутилось в другую сторону. Мы решили, что не можем позволить себе тренироваться каждый день. Поэтому работаем два раза в неделю для поддержания формы. Ждем окончательного решение: готовимся к чемпионату с мини-сборами, берем паузу и исходим из того, что будем знать дату начала нового чемпионата.