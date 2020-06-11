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Защитник Руха: Возобновление чемпионата? Обсуждаем с тех пор как только собрались

Первая лига
(1 голосов)

Окончательное решение - уже сегодня

Защитник Руха: Возобновление чемпионата? Обсуждаем с тех пор как только собрались
Новина українською

Защитник "Руха" Игорь Дуць в разговоре с телеканалом Футбол сказал, что убежден - чемпионат в Первой лиге надо доигрывать, но с участием всех команд, как это и предусмотрено регламентом.

Мы очень грустим по футболу и хотим принятия решения о том, чтобы смогли играть на футбольном поле в регулярном чемпионате с участием всех команд.

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Все между собой должны проявлять сильнейшего, бороться за свои задачи. Это вернет нас к привычному ритму жизни и футбола.

Мы обсуждаем возобновление чемпионата со времени первого ослабления карантина - с тех пор как собрались. Каждый раз, когда впереди заседание, надеемся на принятие решения. А оно все время оттягивается. Поэтому надеемся, что теперь уже точно будем знать информацию и вернемся в турнир.

Напомним, что сегодня должна состояться конференция ПФЛ, на котором планируется принять окончательное решение о продлении / непродлении чемпионата в Первой лиге.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Игорь Дуць
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Источник:
Футбол News

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