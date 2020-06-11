Младен Бартулович ответил хейтерам Ингульца и Колоса

Хорватский легионер петровского "Ингульца" рассказал о своей мотивации относительно перехода в клуб из Кировоградщины и прокомментировал скепсис относительно так называемых "сельских клубов".

Мы поговорили с Александром Поворознюком и я решил согласиться на его предложение. В "Ингульца" есть амбиции, классный коллектив и тренер, почему бы не попробовать реализовать эти амбиции в жизни?

Я знаю, что в "Ингульца", "Колоса" и других клубов из небольших населенных пунктов очень много хейтеров и скептиков, я на таких людей вообще не обращаю внимания. Если бы в Украине было больше таких "колосов" и "ингульцов", то страна только бы выиграла от этого.