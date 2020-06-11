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Младен Бартулович ответил хейтерам Ингульца и Колоса
Больше таких команд!
Хорватский легионер петровского "Ингульца" рассказал о своей мотивации относительно перехода в клуб из Кировоградщины и прокомментировал скепсис относительно так называемых "сельских клубов".
Мы поговорили с Александром Поворознюком и я решил согласиться на его предложение. В "Ингульца" есть амбиции, классный коллектив и тренер, почему бы не попробовать реализовать эти амбиции в жизни?
Я знаю, что в "Ингульца", "Колоса" и других клубов из небольших населенных пунктов очень много хейтеров и скептиков, я на таких людей вообще не обращаю внимания. Если бы в Украине было больше таких "колосов" и "ингульцов", то страна только бы выиграла от этого.
В Петрово, например, есть база для проживания игроков, качественное искусственное поле, натуральные поля. Ну скажите, разве это не условия?
К тому же, у нас стадион уже активно строится. Я думаю, что для футболиста важно, чтобы было где перед матчем восстановиться и ему неважно, где играть - в селе или городе, если он имеет все условия для игры.