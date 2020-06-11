Грандиозный шухер. Десять причин для возобновления чемпионата Первой лиги

По поводу того, что творится сейчас в нашем футболе с многострадальной Первой лигой, впору писать книги. Уверен, что пройдет лет "надцать" и кто-то непременно выпустит в свет что-то подобное из серии "Скандалы украинского футбола". Многосерийную сагу о судьбе второго по значимости дивизиона уже сейчас можно было бы назвать "Футбольная "Санта-Барбара", так как события в нем не только удивляют своей неопределенностью, непоследовательностью, запутанностью и непредсказуемостью, но и вводят в шоковое состояние в связи с частой сменой мнения ряда действующих лиц.

Поток информации, связанный с судьбой чемпионата первой лиги, ежедневно наполняется новыми фактами и комментариями. Все это меняется с такой калейдоскопической быстротой, что у многих участников сопутствующая головная боль усиливается в разы. Окажись известный по комедии "Свадьба в Малиновке" персонаж Попандопуло в нашем времени, он наверняка по этому поводу воскликнул бы: "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера!".

Именно "шухером" можно назвать то, что сейчас творится вокруг возобновления или невозобновления чемпионата первой лиги. После того, как 21 мая на заседании Совета лиг ПФЛ было принято решение о завершении сезона, ситуация изменилась с точностью до наоборот 5 июня на очередном таком собрании. Но и в тот день окончательный вердикт по судьбе первой лиги вынесен не был. Казалось, точка в этой истории будет поставлена 7 июня во Львове, на Конгрессе УАФ. Увы, вновь до этого дело не дошло.

Теперь очередным Часом Икс для всех перволиговых клубов ПФЛ и их болельщиков должно стать 11 июня. Хочется верить, что в этот день на Конференции Профессиональной футбольной лиги Украины ситуация наконец-то прояснится благодаря торжеству здравого смысла, а не чьих-то идущих вразрез с Регламентом личных желаний. А может и закулисных интриг.

Причин для того, чтобы сезон-2019/20 в первой лиге завершить по спортивному принципу, а не по каким-то сотканным наспех нелегитимным форматам, более чем достаточно.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ

В любом виде спорта Регламент является самым главным документом, по которому проводятся соревнования. Так было, есть и будет во всех странах мира, где его чтут и скрупулезно выполняют. Почему-то у нас в какой-то момент напрочь забыли о том, что является святая святых любого чемпионата. И не важно, о какой лиге идет речь - нужно опираться только на Регламент. Именно этот аргумент должен был стать главным у президента ПФЛ Сергея Макарова во время первого заседания Совета лиг 21 мая.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ

Для каждого профессионального игрока футбол является его ремеслом, и если он выступает под эгидой ПФЛ, то никто не имеет права лишать человека работы искусственным путем. Во время карантина, начавшегося еще в разгар марта, футболисты пошли навстречу клубам, согласившись на их условия. Как известно, кто-то предложил членам команды сокращение зарплаты, а кто-то отпуск за свой счет. Но чтобы прерывать карьеру игроков не вынужденно, а специально - такого быть не должно. Руководителям клубов не стоит забывать, что у каждого есть семья, дети, ответственность перед которой он несет. К тому же, за время отпуска, зимних сборов и карантина футболисты настолько истосковались по любимому делу, что давно готовы играть. Искусственное же сдерживание желания и возможностей игроков является нарушением их прав. Как профессиональных, так и человеческих.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ

Учитывая, что после трудностей, с которыми пришлось столкнуться ввиду пандемии, чемпионат в Премьер-лиге все же возобновился, ничто не должно помешать сделать это и в первой лиге. Тем более, после послабления карантина. Выступающие в ней футболисты такие же люди, как и их старшие по рангу коллеги по ремеслу, и тоже хотят играть. И если первоначально была названа дата возобновления первой лиги после карантина 23 июня, то нужно ее придерживаться. В украинском футболе не должно быть двойных стандартов: одним разрешено играть, а другие никак не могут получить на это разрешение. А ведь именно класс сильнейших всегда был образцом для подражания для низших лиг.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ

В сезоне-2019/20 чемпионат в первой лиге настолько интересный с турнирной точки зрения, что не только болельщики, но и сами футболисты не могут дождаться его возобновления. Даже несведущему в тонкостях второго по рангу эшелона украинского футбола человеку достаточно беглого взгляда на таблицу, чтобы понять: интрига в чемпионате захватывающая! Любой специалист, отслеживающий события в первой лиге Украины с 1992 года, без колебаний подтвердит, что такого непредсказуемого турнира с той поры еще никогда не было. Шутка ли сказать: сразу восемь (!) команд претендуют на три призовых места, дающих право повыситься в классе. Причем, плотность в таблице такая, что первое и восьмое места разделяет всего-навсего шесть очков! Прервать столь интересный чемпионат - значит, плюнуть в душу игре миллионов.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ

Невозобновление чемпионата в силу капризов и неспортивной выгоды со стороны ряда клубов может вызвать бурю негодования. Причем, не только у нетерпеливых болельщиков, жаждущих увидеть интереснейшую борьбу с лихо закрученным сюжетом, но и у самих футболистов. В первую очередь, из числа тех команд, которые были готовы играть. Вполне может случиться, что из-за излишней либеральности и мягкотелости руководителей ПФЛ сорванный чемпионат может привести к пикетированию Дома футбола лишенными профессиональной деятельности игроков. А может, и членов их семей. Такой поворот событий, согласитесь, грозит вылиться в крайне нежелательные последствия.

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ

В компании клубов первой лиги в последнее время в полной мере проявились признаки разобщенности. Исходя из своих турнирных и финансовых интересов, каждый тянет одеяло на себя, ничуть не задумываясь о будущем. Как своем, так и нашего футбола в целом. Хотя при таком игнорировании требований Регламента и несоблюдении элементарных правил Fair play этого самого будущего может и не быть. Если Сергей Макаров и К* пойдут на поводу у нерадивых клубов, не желающих продолжать чемпионат, то в первой лиге может начаться необратимый процесс, грозящий перерасти в полную анархию. Эта слабинка руководства ПФЛ в дальнейшем может дорого стоить украинскому футболу. Как бы не случилось так, что в нем произойдет серьезный раскол.

ПРИЧИНА СЕДЬМАЯ

Всей футбольной Украине хорошо известен характер владельца петровского "Ингульца" Александра Поворознюка. Этот человек способен не только на горячее словцо, но и отличается своей принципиальной позицией. Босс сельского клуба не терпит лжи, фальши и двойных стандартов. По его словам, у него имеется компромат, с которым для отстаивания прописанных в Регламенте норм и соблюдения спортивного принципа он готов обращаться в разные инстанции, вплоть до Лозанны.

В этой ситуации нашим футбольным чиновникам нужно хорошо подумать, стоит ли допускать до такой крайней меры. Ведь разбирательства в Спортивном арбитражном суде ничего хорошего нашему футболу не сулят. Наверняка последую жесткие санкции, от которых пострадают многие проштрафившиеся действующие лица как ПФЛ, так и клубов первой лиги.

ПРИЧИНА ВОСЬМАЯ

Неразбериха и хаос с возобновлением чемпионата первой лиги в сезоне-2019/20 может аукнуться главе ПФЛ Сергею Макарову. Уже сейчас его имя ассоциируется в футбольных кругах страны с отсутствием решительности и твердой позиции, которыми должен обладать каждый руководитель - и не только в футболе, а в любой другой сфере деятельности. После заседания Совета лиг 21 мая на вверенном ему участке все пошло не так. С того самого момента почувствовавшие слабинку руководителя многие клубы первой лиги стали играть в свою игру, а сам Макаров, похоже, выпустил из рук рычаги управления. Все это наверняка наложило отпечаток на его имидже.

ПРИЧИНА ДЕВЯТАЯ

В череде всевозможных проблем нашего футбола несладко приходится и главе УАФ Андрею Павелко. Множество обвинений, звучащих в его адрес в последнее время, также сказываются в имиджевом плане. Многие любители футбола надеялись, что на Конгрессе УАФ 7 июня гордиев узел, касающийся сыр-бора в первой лиге наконец-то будет разрублен, но этого не произошло. Похоже, что теперь, когда ситуация во втором по значимости дивизионе достигла точки кипения, позиция Павелко может спасти чемпионат. Он наверняка понимает, что оттягивание решения судьбы первой лиги может нанести очередной удар по его репутации. Как в Украине, так и в УЕФА.

ПРИЧИНА ДЕСЯТАЯ

Разрозненность в футбольном хозяйстве первой лиги, в которой все мы успели убедиться за последние три недели, ставит под сомнения расширение Премьер-лиги, запланированное на следующий сезон. В СМИ уже появилась информация, что клубы УПЛ могут не согласиться принять новых участников в свой круг, если вопрос победителя дивизиона не будет решен по спортивному принципу.