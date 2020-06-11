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Козловский предлагает доигрывать чемпионат Первой лиге в любом формате

Первая лига
(1 голосов)

Выступил из заявлением

Козловский предлагает доигрывать чемпионат Первой лиге в любом формате
Новина українською

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский выступил с заявлением по поводу сегодняшней конференции ПФЛ относительно ситуации с рестартом чемпионата в Первой лиге.

Босс "желто-черных" обратился ко всем президентам клубов Первой лиги.

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Народ, мы действительно провели очень хороший чемпионат, первую его часть. Очень хорошая интрига. Впервые люди начали очень интересоваться продуктом, который мы создали.

Если не доиграем, будет выглядеть так, как говорят украинцы: "Умела приготовить, но не умела подать".

Поэтому прошу вас: давайте сегодня проголосуем за продолжение регулярного чемпионата. Если в регулярном чемпионате будет играть 7, 8, 9 или 10 команд - все равно. Играть будем таким количеством, сколько команд готовы играть.

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В статье: Первая лига ПФЛ Рух (Львов) Григорий Козловский
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Комментарии (5)
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viajador (ФК Потіївка)
11.06.2020 в 13:19
Козловський щось постійно несе пургу - то з поляками об'єднатися в чемпіонат. Залишилося тільки вмовити поляків.Недарма Кучук втік від нього.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 14:24
Ты пока нес пургу...вспотел...
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0
0
Mike50 (M)
11.06.2020 в 13:08
Это говорит человек, который всю эту муть и затеял с прекращением чемпионата. Если бы не он, уже все бы давно играли
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0
-1
imbaworld (Харьков)
11.06.2020 в 12:45
Все кто хоть немного следили за этой ситуаций в курсе, что Козловский главный чел, кто подговаривал остальные клубы не играть, а во вьюхах такой белый и пушистый)Совсем за дебилов всех принимает?
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+1
-1
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 12:47
А это не он ли грозился отказаться от выхода в УПЛ, если не по спортивному принципу
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0
-2


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