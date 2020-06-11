Козловский предлагает доигрывать чемпионат Первой лиге в любом формате

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский выступил с заявлением по поводу сегодняшней конференции ПФЛ относительно ситуации с рестартом чемпионата в Первой лиге.

Босс "желто-черных" обратился ко всем президентам клубов Первой лиги.

Народ, мы действительно провели очень хороший чемпионат, первую его часть. Очень хорошая интрига. Впервые люди начали очень интересоваться продуктом, который мы создали.

Если не доиграем, будет выглядеть так, как говорят украинцы: "Умела приготовить, но не умела подать".

Поэтому прошу вас: давайте сегодня проголосуем за продолжение регулярного чемпионата. Если в регулярном чемпионате будет играть 7, 8, 9 или 10 команд - все равно. Играть будем таким количеством, сколько команд готовы играть.