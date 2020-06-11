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Наставник Оболонь-Бровар обратился к тренерам Первой лиги

Первая лига
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По поводу чемпионата

Наставник Оболонь-Бровар обратился к тренерам Первой лиги
Новина українською

Коуч киевской команды Первой лиги Олег Мазуренко в беседе с телеканалом Футбол призвал поддержать возобновления чемпионата после карантина.

Хочу лично от себя попросить, чтобы меня услышали мои коллеги-специалисты из других клубов. Мы обязаны играть в футбол. Мы должны все сделать, чтобы вернулся футбол.

Мы же играли, мы - бывшие футболисты! Понимаем, что это такое, когда футболист не играет. Это очень сложно.

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Да, результат может быть разным, но он будет на поле. Это будет справедливо. Мы же для кого работаем? Для футболистов, болельщиков. Если не будет футболистов, то и нас не будет! Футболисты - самое главное. Надо сделать все, чтобы футбол вернулся.

Прошу вас, ребята, давайте вернем футбол. Он нам нужен, от этого выиграют все. А самое главное - от этого выигрывают футболисты, ради которых мы работаем.

Напомним, что сегодня в 14:00 на НСК "Олимпийский" начнется конференция клубов ПФЛ, на которой определят судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах.

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В статье: Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко
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Источник:
Футбол News

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