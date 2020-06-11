Наставник Оболонь-Бровар обратился к тренерам Первой лиги

Коуч киевской команды Первой лиги Олег Мазуренко в беседе с телеканалом Футбол призвал поддержать возобновления чемпионата после карантина.

Хочу лично от себя попросить, чтобы меня услышали мои коллеги-специалисты из других клубов. Мы обязаны играть в футбол. Мы должны все сделать, чтобы вернулся футбол. Мы же играли, мы - бывшие футболисты! Понимаем, что это такое, когда футболист не играет. Это очень сложно.

Да, результат может быть разным, но он будет на поле. Это будет справедливо. Мы же для кого работаем? Для футболистов, болельщиков. Если не будет футболистов, то и нас не будет! Футболисты - самое главное. Надо сделать все, чтобы футбол вернулся. Прошу вас, ребята, давайте вернем футбол. Он нам нужен, от этого выиграют все. А самое главное - от этого выигрывают футболисты, ради которых мы работаем.

Напомним, что сегодня в 14:00 на НСК "Олимпийский" начнется конференция клубов ПФЛ, на которой определят судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах.