Конференция ПФЛ приняла окончательное решение по поводу чемпионата в Первой лиге

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.

После долгих дискуссий за возобновление чемпионата в Первой лиге проголосовали 11 клубов, против - четыре, еще один воздержался. В ближайшее время Андрей Павелко должен созвать Исполком УАФ, чтобы утвердить постановление Конференции.

"За" проголосовали "Металлист 1925", "Рух", "Ингулец", "Агробизнес", "Кремень", "Горняк-Спорт", "Минай", "Металлург" та "Черкащина"; "Против" - "Черноморец", "Николаев", "Авангард" и "Балканы", "воздержалась" - "Волынь", сообщает сайт харьковского клуба.

Участие в мероприятии приняли представители всех клубов Первой лиги, а также руководство ПФЛ и президент УАФ Андрей Павелко.

Также стало известно, какой обмен будет между УПЛ, Первой и Второй лигами по итогам текущего сезона.

Справка

Чемпионаты в Первой и Второй лигах ушли на перерыв 23-24 ноября. Соревнования в обеих лигах должны были возобновиться 22 марта, однако в то время все команды ушли на обязательный карантин из-за мировой пандемии COVID-19. Соревнования пришлось приостановить.

Первая лига остановилась на 19 турах, впереди еще по 11 матчей для каждой из команд. Во Второй лиге состоялось 22 тура, оставалось сыграть еще 10. В итоге клубы Второй лиги проголосвали проти продолжения сезона.

12 мая профессиональным клубам в Украине разрешили возобновить тренировки, а с 30 мая - возобновились соревнования в УПЛ. Решение о Первой и Второй лигах чиновники с представителями клубов пытались принять уже трижды.