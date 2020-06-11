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Конференция ПФЛ приняла окончательное решение по поводу чемпионата в Первой лиге

Первая лига
(3 голосов)

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Конференция ПФЛ приняла окончательное решение по поводу чемпионата в Первой лиге
Новина українською

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.

После долгих дискуссий за возобновление чемпионата в Первой лиге проголосовали 11 клубов, против - четыре, еще один воздержался. В ближайшее время Андрей Павелко должен созвать Исполком УАФ, чтобы утвердить постановление Конференции.

"За" проголосовали "Металлист 1925", "Рух", "Ингулец", "Агробизнес", "Кремень", "Горняк-Спорт", "Минай", "Металлург" та "Черкащина"; "Против" - "Черноморец", "Николаев", "Авангард" и "Балканы", "воздержалась" - "Волынь", сообщает сайт харьковского клуба.

Участие в мероприятии приняли представители всех клубов Первой лиги, а также руководство ПФЛ и президент УАФ Андрей Павелко.

Также стало известно, какой обмен будет между УПЛ, Первой и Второй лигами по итогам текущего сезона.

Справка

Чемпионаты в Первой и Второй лигах ушли на перерыв 23-24 ноября. Соревнования в обеих лигах должны были возобновиться 22 марта, однако в то время все команды ушли на обязательный карантин из-за мировой пандемии COVID-19. Соревнования пришлось приостановить.

Первая лига остановилась на 19 турах, впереди еще по 11 матчей для каждой из команд. Во Второй лиге состоялось 22 тура, оставалось сыграть еще 10. В итоге клубы Второй лиги проголосвали проти продолжения сезона.

12 мая профессиональным клубам в Украине разрешили возобновить тренировки, а с 30 мая - возобновились соревнования в УПЛ. Решение о Первой и Второй лигах чиновники с представителями клубов пытались принять уже трижды.

  • 21 мая - первый Совет Лиг ПФЛ, на котором решено завершить чемпионаты в Первой и Второй лигах
  • 5 июня - второй Совет Лиг ПФЛ, который провели через значительный общественный резонанс. На этот раз большинство из присутствующих на собрании представителей клубов проголосовали за возобновление чемпионата в Первой лиге с некоторыми поправками в регламенте. Было запланировано расширение второго дивизиона до 18 команд
  • 7 июня - Исполком и Конгресс УАФ не утвердили решение Совета лиг и решили провести 11-го июня внеочередную Конференцию ПФЛ с участием руководителей Ассоциации.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ УАФ карантин
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Комментарии (5)
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KREMEN (Кременчуг)
11.06.2020 в 17:08
Девять клубов первой лиги - "Минай", "Горняк-Спорт", "Авангард", "Николаев", "Черноморец", "Балканы", "Волынь", "Кремень" и "Прикарпатье" обратились к Исполкому УАФ с колективным обращением относительно сложившейся ситуации. А сейчас 4 (Минай, ГорСпорт, Кремень и Прикарпатье) голосуют "за", а "Волынь воздерживается. Что произошло?????
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+1
0
Mike50 (M)
11.06.2020 в 17:12
Да, как-то странно) Может Козловский испугался Суркиса?
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+1
0
dimetradze (Кременчуг)
11.06.2020 в 17:22
Ребята все проще..просто заинтересованые их проспонсировали и они уже ЗА
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0
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 16:51
+++
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KREMEN (Кременчуг)
11.06.2020 в 17:03
На другом сайте есть такая информация "За": "Металлист 1925", "Рух", "Ингулец", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар", "Кремень", "Горняк-Спорт", "Минай", "Прикарпатье", "Металлург" и "Черкащина". "Против": "Черноморец", МФК "Николаев", "Авангард" и "Балканы". "Воздержались": "Волынь".
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