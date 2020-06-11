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Конференция ПФЛ приняла окончательное решение по поводу чемпионата в Первой лиге
Футболу в Первой лиге быть!
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.
После долгих дискуссий за возобновление чемпионата в Первой лиге проголосовали 11 клубов, против - четыре, еще один воздержался. В ближайшее время Андрей Павелко должен созвать Исполком УАФ, чтобы утвердить постановление Конференции.
"За" проголосовали "Металлист 1925", "Рух", "Ингулец", "Агробизнес", "Кремень", "Горняк-Спорт", "Минай", "Металлург" та "Черкащина"; "Против" - "Черноморец", "Николаев", "Авангард" и "Балканы", "воздержалась" - "Волынь", сообщает сайт харьковского клуба.
Участие в мероприятии приняли представители всех клубов Первой лиги, а также руководство ПФЛ и президент УАФ Андрей Павелко.
Также стало известно, какой обмен будет между УПЛ, Первой и Второй лигами по итогам текущего сезона.
Справка
Чемпионаты в Первой и Второй лигах ушли на перерыв 23-24 ноября. Соревнования в обеих лигах должны были возобновиться 22 марта, однако в то время все команды ушли на обязательный карантин из-за мировой пандемии COVID-19. Соревнования пришлось приостановить.
Первая лига остановилась на 19 турах, впереди еще по 11 матчей для каждой из команд. Во Второй лиге состоялось 22 тура, оставалось сыграть еще 10. В итоге клубы Второй лиги проголосвали проти продолжения сезона.
12 мая профессиональным клубам в Украине разрешили возобновить тренировки, а с 30 мая - возобновились соревнования в УПЛ. Решение о Первой и Второй лигах чиновники с представителями клубов пытались принять уже трижды.
- 21 мая - первый Совет Лиг ПФЛ, на котором решено завершить чемпионаты в Первой и Второй лигах
- 5 июня - второй Совет Лиг ПФЛ, который провели через значительный общественный резонанс. На этот раз большинство из присутствующих на собрании представителей клубов проголосовали за возобновление чемпионата в Первой лиге с некоторыми поправками в регламенте. Было запланировано расширение второго дивизиона до 18 команд
- 7 июня - Исполком и Конгресс УАФ не утвердили решение Совета лиг и решили провести 11-го июня внеочередную Конференцию ПФЛ с участием руководителей Ассоциации.