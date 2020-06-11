Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига со следующего сезона будет расширена до 18 команд
Клубы решили вопрос обмена между лигами.
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.
После долгих дискуссий клубы все-таки проголосовали за возобновление сезона в классическом формате.
Также на повестке дня стоял и вопрос обмена между лигами. В итоге, клубы приняли следующие решения по этому вопросу:
- В УПЛ, как и было прописано раньше, выходят четыре первые команды Первой лиги (из Премьер-лиги опустится одна).
- Из Второй лиги в Первую напрямую попадут 4 клуба – победители своих групп ("Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская область), "Кристалл" Херсон). Еще две команды Второй лиги, которые заняли третьи места в своих группах, сыграют плей-офф с 15 и 16 командами Первой лиги. Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге будет играть 18 команд.
- Ну и из Второй лиги никто не вылетает.
Данное решение клубов также должно быть утверждено на исполкоме УАФ, который состоится в ближайшее время (11-12 июня).
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