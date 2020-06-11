Стало известно, сколько команд поднимутся в УПЛ по итогам сезона в Первой лиге

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.

После долгих дискуссий клубы все-таки проголосовали за возобновление сезона в классическом формате.

Также на повестке дня стоял и вопрос обмена между лигами. В итоге, клубы приняли следующие решения по этому вопросу:

В УПЛ, как и было прописано раньше, выходят три первые команды Первой лиги, а из Премьер-лиги опустится команда, которая заняла последнее место.

Из Второй лиги в Первую напрямую попадут 4 клуба – победители своих групп ( "Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская область), "Кристалл" Херсон ). Еще две команды Второй лиги, которые заняли третьи места в своих группах, сыграют плей-офф с 15 и 16 командами Первой лиги. Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге будет играть 18 команд.

). Еще две команды Второй лиги, которые заняли третьи места в своих группах, сыграют плей-офф с 15 и 16 командами Первой лиги. Ну и из Второй лиги никто не вылетает.

Данное решение клубов также должно быть утверждено на исполкоме УАФ, который состоится в ближайшее время (11-12 июня).