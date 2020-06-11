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Первая лига
Первая лига

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Стало известно, сколько команд поднимутся в УПЛ по итогам сезона в Первой лиге

Первая лига
(7 голосов)

Клубы решили вопрос обмена между лигами.

Стало известно, сколько команд поднимутся в УПЛ по итогам сезона в Первой лиге
Новина українською

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.

После долгих дискуссий клубы все-таки проголосовали за возобновление сезона в классическом формате.

Также на повестке дня стоял и вопрос обмена между лигами. В итоге, клубы приняли следующие решения по этому вопросу:

  • В УПЛ, как и было прописано раньше, выходят три первые команды Первой лиги, а из Премьер-лиги опустится команда, которая заняла последнее место.
  • Из Второй лиги в Первую напрямую попадут 4 клуба – победители своих групп ("Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская область), "Кристалл" Херсон). Еще две команды Второй лиги, которые заняли третьи места в своих группах, сыграют плей-офф с 15 и 16 командами Первой лиги. Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге будет играть 18 команд.
  • Ну и из Второй лиги никто не вылетает.

Данное решение клубов также должно быть утверждено на исполкоме УАФ, который состоится в ближайшее время (11-12 июня).

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В статье: ПФЛ
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(7 голосов)
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
11.06.2020 в 18:28
Надо отменить Ю-21 и дополнить 2 лигу.
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Fata Morgana (Запорожье)
11.06.2020 в 17:40
Интересно девки пляшуть по четыре пары вряд! Это что же выходит - в Премьер лиге будет 15 клубов что ли?!
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0
-1
blek777 (Луцьк)
11.06.2020 в 17:48
мда) математику напевно прогулювали в школі) зараз 12 команд в УПЛ, вилітає одна, тобто стає 11 і залітає 3, тобто стає 14.
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+3
0
neutral fan (White Church)
11.06.2020 в 18:00
Fata, на твоєму прикладі потрібно дітей навчати, для чого потрібно вміти рахувати, чи хоч бути уважним
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+1
0


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