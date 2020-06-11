Предварительный календарь Первой лиги: рестарт 24 июня, матчи через четыре дня на пятый

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой решали судьбу чемпионатов в Первой и Второй лигах сезона 2019/2020 годов.

После долгих дискуссий клубы все-таки проголосовали за возобновление сезона в классическом формате.

Также был решен вопрос об обмене между лигами и расширении Первой лиги со следующего сезона до 18 команд.

Обговорили представители клубов и предварительный календарь доигровки текущего сезона.

В итоге, было принято предварительное решение играть предпочтительно через четыре дня на 5-й.

Начнутся календарные матчи 24-го июня, а завершатся 11 августа. Плей-офф между командами Первой и Второй лиг будет сыгран 15 и 19 августа.