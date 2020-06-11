Павелко: Доигровка сезона в Первой лиге будет в быстром темпе

В четверг 11 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой после длительных дискуссий было принято решение о возобновление чемпионата в Первой лиге.

Ситуацию прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Тяжелое решение. В течение 10 дней два противоположных решения разделили клубы Первой лиги. На Исполкоме УАФ приняли решение объединить клубы Первой лиги. Я благодарен Сергею Макарову, который в короткие сроки выполнил задачу Исполкома. Благодарен всем клубам, которые приехали на встречу».

Уверен, что после нескольких выступлений все поняли, что позиция УАФ - восстановить чемпионат согласно регламента. Нам важно доиграть сезон. К сожалению, во Второй лиге клубы приняли решение завершить сезон.

Рестарт чемпионата намечен на 24-го июня. Но мы все понимаем, что ситуация может меняться. Это показывают примеры с "Карпатами" и с ухудшением ситуации с коронавирусом. Все понимают, что доигровка будет в быстром темпе. Хотим, чтобы спортивный принцип возобладал", - сказал Павелко.