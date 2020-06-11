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Президент ПФЛ: Регламент будет действовать. Две неявки без уважительных причин - снятие команды с чемпионата

Первая лига
(1 голосов)

К нарушителям будут применять строгие меры

Президент ПФЛ: Регламент будет действовать. Две неявки без уважительных причин - снятие команды с чемпионата
Новина українською

В четверг 11 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой после длительных дискуссий было принято решение о возобновление чемпионата в Первой лиге.

Не все команды голосовали за данное решение, поэтому встал вопрос о том, что грозит клубам за неявку на матче. Президент ПФЛ Сергей Макаров пояснил данную ситуацию.

– Две неявки на матчи – снятие с чемпионата. Поясните эту норму. А если кто-то заболел в команде?

– Если кто-то заболел в команде, то это отдельная история. Если "Карпаты" ушли на карантин, то это УПЛ не считает неявкой. Неявка – это в том случае, если команда без уважительных причин не приехала на матч, не вышла играть. Тогда действует регламент. Две неявки – снятие с чемпионата.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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Источник:
sport.ua

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